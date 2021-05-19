Навесні починається сезон ревеню, який триває до вересня. Рожеві соковиті черешки мають приємний кислуватий смак, який користується популярністю в кулінарії і містить всі необхідні людині корисні речовини.

Укрінформ вирішив розказати вам чим саме корисний ревінь.

Склад ревеню

Ревінь багатий на поживні речовини та мінеральні солі калію, кальцію, магнію, заліза, фосфору, а також на вміст вітамінів С, К, P, Е, A, групи B і органічних кислот (яблучної, лимонної та ін.). Водночас ревінь містить пектинові речовини і поліфеноли.

Цікаво, що загальний вміст вітамінів ревеню більший ніж у капусти, огірках, помідорах, яблуках.

Калорійність ревеню

Ревінь вважається низькокалорійним та дієтичним продуктом: в 100 г міститься всього 16 ккал, що набагато нижче калорійності селери, кропу або петрушки.

Корисні властивості ревеню

- ревінь підвищує імунітет та апетит, виводить шлаки і токсини з організму;

- відновлює роботу шлунково-кишкового тракту, сечового міхура, також застосовується для терапії метеоризму, запорів;

- попереджає розвиток гіпоксії або кисневого голодування головного мозку, підживлюючи нейрони та знижує артеріальний тиск;

- сприяє зміцненню зубів, нігтів і волосся;

- покращує тонус очного м’яза, підвищує концентрацію і гостроту зору;

- допомагає швидше відновити шкірні покриви після опіків, обморожень, псоріазу, а також загоює рани на слизових;

- сприяє виведенню жовчі, поліпшенню роботи печінки;

- допомагає уникнути загострень туберкульозу та запобігає раку;

- є хорошим спазмолітичним засобом, використовується при болях в печінці, селезінці, нирках, матці, жовчному міхурі;

- покращує склад крові, перешкоджає розвитку залізодефіцитної анемії;

- попереджає розвиток інфарктів, інсультів, серцевої недостатності, також застосовується при брадикардії (зміні серцевого ритму), аритмії, тахікардії.

Коли збирати ревінь

Зрізати черешки ревеню можна вже у травні, коли їх товщина досягає не менше 1,5 см, а довжина не менше 25-30 см, закінчуючи їх збір у вересні.

Але збирати в пору цвітіння не бажано, тому що змінюється смак черешків та вони стають досить шкідливими для вживання в їжу, так як в них накопичується велика кількість щавлевої кислоти.

Як вибрати та зберегти ревінь

При купівлі потрібно вибирати хрусткі стебла яскраво-червоного кольору. Найбільш корисні молоді черешки довжиною не більше 30-70 см. До середини літа вони стають грубіше, смак стає менш насиченим.

У холодильнику ревінь зберігають протягом тижня, якщо його відразу щільно загорнути в поліетилен. Для зберігання на зиму, потрібно вимиті і обсушені черешки нарізати на шматочки довжиною 2 см і упакувати в щільний пакет, зберігати в морозилці.

Які частини ревеню використовують

Рожеві соковиті черешки, але перед вживанням необхідно відрізати від стебла з нижньої частини близько 2-3 см, а також видалити волокна.

Коріння ревеню. Його заготовляють восени на 4-5 рік культури, коли коріння стає товстим. З кореня виробляють порошки, таблетки, відвари і настоянки.

Що готують з ревеню

Готують киселі, компоти, варення, мармелад, квас, вино, кисіль, джем, начинку для пирогів, соуси, дієтичні делікатеси.

У сирому вигляді його їсти не можна, свіжі черешки дуже кислі, залишають неприємний «шовковий» наліт на зубах.

Протипоказання щодо застосування

- при цукровому діабеті;

- при ревматизмі та подагрі;

- при холециститі та нирковокам'яній хворобі;

- при різних кровотечах і геморої;

- при запальних захворюваннях сечового міхура;

- схильним до проносів;

- вагітним та дітям.

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