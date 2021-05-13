Орендодавці МХП отримали близько 133 тисяч комплектів насіння овочевих культур та квітів

Агрохолдинг МХП та Благодійний фонд «МХП – Громаді» завершили першу частину масштабного проєкту «Посій насіння з МХП».

У межах цієї соціальної ініціативи орендодавці компанії безкоштовно отримали близько 133 тисяч комплектів високоякісного насіння овочевих культур та квітів, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

«Перший етап проєкту «Посій насіння з МХП» тривав з 1 березня до 30 квітня і передбачав часткове забезпечення якісним насінням орендодавців холдингу, які уклали договір оренди землі з МХП до 31.12.2020. Проєкт охопив населені пункти у 15 областях та 96 районах України, де є виробничі потужності компанії. Загальна кількість групових пакунків – 132 811 штук. Видача відбувалася з дотриманням всіх передбачених законодавством карантинних вимог», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожний комплект складався з насіння найпоширеніших овочевих культур: буряка, моркви, огірка, салату, редису, кабачка. Для шанувальників квітів набори доповнили пакункам з насінням айстр. Загальна вага посадкового матеріалу сягнула майже 2 тонн.

У МХП звертають увагу, що програму «Посій насіння з МХП» було започатковано у 2020 році. Вона відразу отримала позитивний відгук орендодавців, якість насіння підтвердив урожай восени. За аналогією з минулим роком, під час другого етапу проєкту МХП разом з фондом «МХП – Громаді» будуть безкоштовно роздавати орендодавцям комплекти кришок для консервації майбутнього урожаю.

«Наша співпраця з пайовиками завжди базується на довірі та повазі, відповідальному ставленні до нагальних потреб громад, де ці люди живуть. Довіряючи МХП свої ділянки, вони отримують зручну, своєчасну та прозору систему виплат, турботливий обробіток землі за рахунок передових сільськогосподарських технологій, суттєву соціальну підтримку компанії для їх населених пунктів. Програма «Посій насіння з МХП» зекономить бюджет сільського населення, а якість матеріалу забезпечить хороші врожаї», – розповів керівник відділу земельних та майнових відносин МХП Володимир Нагорний.

За словами заступника голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігоря Лещенка, головна мета подібних проєктів – приділити увагу та подбати про людей, більшість з яких – пенсіонери, зробити життя в сільських громадах та маленьких містах якомога комфортнішим.

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«Успішність нашої роботи безпосередньо залежить від якості наших відносин з громадами. МХП прозоро сплачує великі податки з кожного орендованого паю та з кожної зарплати свого працівника. Після завершення децентралізації більшість з цих коштів залишається в ОТГ та допомагають їх розвитку. В той же час Благодійний фонд «МХП – Громаді» реалізує в громадах, де є потужності МХП, багато соціальних, екологічних та інфраструктурних проєктів. Таким чином, ми показуємо свою відповідальність та можливість комфортного життя на цих територіях. «Посій насіння з МХП» є одним з прикладів роботи з головними стейкхолдерами холдингу – нашими пайовиками», – зазначив Лещенко.

Як повідомлялося, МХП – один з найбільших агрохолдингів України. Станом на початок 2021 року земельний банк компанії становить 370 тис. га. У 2020 році МХП отримав «екооскар» під час заходу «ECОtransformation-2020» з проєктом по відновленню родючості українських ґрунтів. У 2020 році МХП також спрямував понад 200 млн ​​грн на проєкти корпоративної соціальної відповідальності.

Фото з відкритих джерел та МХП