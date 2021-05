Літній відпочинок для дітей: знімаємо кіно й купаємо коней

Пропонуємо добірку дитячих таборів з цікавими програмами на морі, в горах і на справжнісінькій січі

Скоро канікули, отже час поміркувати, як організувати якісний відпочинок для своїх школярів. У бабусі на селі чи дачі – завжди душевно й смачно, а з гаджетом у руках – і в квартирі жодна дитина не знудиться. Але батьківське завдання-максимум – і розважити, й навчити новому, і соціальні зв’язки якісь прищепити. Тому старі-добрі дитячі літні табори – річ незамінна. Тим більше, що останнім часом вони можуть запропонувати гідну й сучасну альтернативу «піонерським зорькам» та ранковим шикуванням. Ми підшукали привабливі пропозиції цікавих, концептуальних таборів для діток на морі, у Карпатах і окремо – у неморських та негірських регіонах країни. Скрізь літо можна організувати за цікавою програмою.

ЛІТО, МОРЕ, ВОКАЛІСТИ

► Розвиваючий і медійний „STAR TIME”

Це сучасний табір на березі Чорного моря з власним піщаним пляжем і огородженою територією. Табір пропонує різні зміни з програмами, орієнтованими на сучасний медіа-простір: "Blogging", "Sport", "Show Business", "Star Time", "Insta", "YouTube", "Music".

З дітьми працюють професійні вожаті й вихователі, а майстер-класи проводять зірки шоу-бізнесу та викладачі талант-центру «STAR TIME». Протягом тематичних змін творча група табору організовує концерти з виступом дітей, вечірки, спортивні змагання, дискотеки, квести, фан-зустрічі з блогерами, акторами, співаками. На території табору є все для активного і веселого дозвілля: басейни, крита галявина для проведення майстер-класів та активу, надувний аквапарк, розвиваючі студії (робототехніка, hand-made, кулінарія, радіо і ТБ), пляжний кінотеатр на лаунж-мішках та багато іншого.

Де: Одещина, село Грибівка, вул. Приморська, 20.

Скільки: від 15 750 гривень в залежності від дат зміни.

► „Five Stars”: літо серед англійців

Англійський табір розрахований на школярів різного віку з різною мовною підготовкою. У таборі в процесі спілкування та ігор з викладачами-носіями мови діти занурюються в англійське середовище і в невимушеній формі, абсолютно природним чином підвищують свій рівень володіння англійською мовою.

За програмою щодня дітей чекає: спілкування з вожатими-викладачами зі США та інших англомовних країн; інтерактивна освітньо-розважальна англійська програма, яка ефективно сприяє подоланню мовного бар'єру; ігри, квести, спортивні змагання, театральні постановки, конкурси, захопливі майстер-класи; купання в Чорному морі, в басейні. Адміністрація обіцяє цікаві екскурсії й акцентує, що табір знаходиться в екологічно чистій мальовничій місцевості. Тут на настрій дітей працюватимуть морське цілюще повітря, вечори в колі нових друзів, запальні дискотеки та вечірні шоу.

Де: смт Сергіївка Одеської області, вул. Пирогова, 3

Скільки: від 15 200 грн.

► „MIXSTYLE DANCE CAMP” – танцюють всі

Літній табір з танцювальною підготовкою пропонує поєднати улюблене заняття з морською атмосферою. Дітей очікують щоденні тренування з професійними педагогами за напрямками: Hip-hop, Contemporary, Jazz Funk, Waacking, Vogue, стретчинг та фізичні вправи на свіжому повітрі на березі моря або біля басейну.

Програма орієнтована на будь-який рівень фізичної підготовки й обіцяє її значно підвищити. Ще б пак: на території є басейни, футбольне, волейбольне та баскетбольне поля, спортмайданчик, тренажерний зал, за 5 хв. ходьби – чистий піщаний пляж Чорного моря, у якому діти купаються лише під наглядом вихователів.

Де: село Коблево, Миколаївщина.

Скільки: 8 400 грн.

► Пожити у кемпінгу „Adrenalin Expedition”

Чому б не обрати відпочинок з елементами екстриму в наметовому таборі в лісі на березі моря? Тутешня програма базується на великій кількості активних видів спорту: каякінг, страйкбол, сап і віндсерфінг, фрідайвінг. Усе разом гарантує неймовірні відчуття, ще й дозволяє розвинутися фізично, подолати внутрішні страхи і стати більш впевненим у собі.

Організатори «адреналінового» табору мають 15 років досвіду проведення туристських заходів. На кожній зміні працюють близько 70 інструкторів і кураторів, тобто на одного інструктора в таборі припадає не більше 3 дітей. Цього цілком досить, щоб безпечно організувати навіть наднасичену програму.

Де: село Лебедівка Одеської області, Національний природний парк “Тузловські лимани”.

Скільки: 11 000 грн.

► Школа співів „Resonance”

Точніше, не школа, а харківська студія музичних мистецтв на виїзді, що пропонує розваги на пляжі Чорного моря поєднати з заняттями прекрасним. Програма морського інтенсиву "RESONANCE VOICE CAMP" – це креативний синтез методик навчання вокалу, цікавих заходів і крутих активностей на березі Чорного моря, спрямованих на те, щоб дитина, навчаючись основам вокалу, або добре розважилася, або й відкрила у собі нові таланти. У програмі – групові заняття з вокалу, хореографії, акторської майстерності в форматі інтенсиву, фінальний показ вокальних і танцювальних номерів на сцені. Все побудовано так, щоб у доступній формі дати дітям набір вокальних, акторських навичок і показати їх застосування в житті, прищепити командний дух і розкрити здібності.

Табір сімейний, тобто приймає дітей у супроводі дорослого.

Де: Херсонщина, Залізний Порт, вул. Шкільна 2/91, територія приватного пансіонату "Алладін".

Скільки: 8 020 грн.

У ДАЛЕКІ ГОРИ І НА «ЧЕРВОНУ ДОРІЖКУ»

Щоб дитина відпочила від загазованого повітря, вперше в житті побачила, як мило пасуться овечки з дзвіночками на схилах гір, а просто на кущиках росте та сама чорниця, придивіться табір у Карпатах. Обрати є з чого.

► У DEC camp обговорюють Стіва Джобса

Особливість цього табору – якісне вивчення англійської мови, повне занурення у мовне середовище. Адже він є членом Американської Асоціації таборів та Світової табірної спільноти і дотримується девізу English here, there, and everywhere! (англійська тут, там, скрізь). Спілкування у міжнародному таборі відбувається тільки англійською, діти не просто обговорюють такі цікаві теми, як афоризми Стіва Джобса, а ще й пишуть листи в NASA та слухають «Алісу в країні чудес» в оригіналі, влаштовують лицарські середньовічні бої і вчаться пекти той самий класичний яблучний пиріг. Це все покращує рівень англійської на усіх її рівнях – від розмовного до письмового та аудіального, а який інтерес до вивчення мови прокидається – словами не описати.

Де: село Мигово Чернівецької області.

Ціна – від 34 000 грн.

► Сходи у гори з Edelweiss

Засновники цього табору свято вірять, що час дітей марнувати не можна, а звичайний табір із анімацією, вільним часом, зборами та гуртками – це нудно. Саме тому в цьому таборі поблизу Національного парку «Сколівські Бескиди» пропонують дітям адреналін та майстер-класи з виживання на природі. Досвідчена команда допомагає у 20 видах спортивної активності, щоб зробити канікули як ніколи емоційними. Забратися на скельну стінку, пройти екстрим-парк, стріляти влучно в ціль, сплавитися по гірській річці, балансувати на слеклайн, навчитися основам виживання у поході – це реальні завдання всього на одну зміну. А ще буде час позмагатися в квестах, взяти участь у постановці спектаклю, зустріти захід сонця у горах, наїстися чорниці, ночувати в наметі й співати пісні біля багаття.

Де: с. Орявчик, Львівщина.

Скільки: від 12 900 грн.

► West Camp – інновації у руках підлітків

Особливість цього табору – профорієнтаційні можливості для підлітків. Він дозволяє обрати майбутню професію в атмосфері відпочинку, а не тиску під час навчання у випускному класі, коли вже припікає визначатися з майбутнім. Для цього їм тут демонструють базові принципи підприємництва та лідерства, влаштовують зустрічі з успішними особистостями, вчать запускати стартапи. Як зазначають засновники, діти у таборі стають кращою версією себе: постійно розвиваються, розкривають свої сильні сторони. Щоправда, програми можна обрати різні: з квестами, походами з ночівлями, святкуванням індійського Холі, змаганнями з бамберполу, рафтингом, організацією живих концертів. Після цього досвіду, як стверджують організатори дозвілля, підлітки краще розуміють себе, свої бажання і страхи, налагоджують відносини з батьками, визначаються з покликанням і навіть відкривають власні проєкти.

Де: с. Люча, Івано-Франківська область.

Скільки: від 12 900 грн.

► Заробити мувіки в Ukraine – Instagram MOVIE

У той час, коли інші табори обмежують користування гаджетами, цей робить взаємодію дітей із технікою корисною. У Kids Movie Camp розкривають здібності дітей саме у кінопрофесіях. Їх вчать знімати кіно (процес від сценарію до монтажу), самовиражатись, успішно комунікувати, а водночас ще й відпочивати у такій творчій атмосфері. Дадуть попрацювати з професійною технікою, спробувати себе в ролі режисера, оператора, скрипт-супервайзера, костюмера, гримера, «світляка», звукорежисера… Будуть пітчинг, презентація кінопроєктів, «червона доріжка», фотосесії, екскурсії й багато англійської мови. А крім слави, можна заробити чимало мувіків – це така кінотабірна валюта, дуже цінна!

Де: смт. Славське, Львівська область.

Скільки: від 14 900 грн.

► Настає Час Індиго

Ще один табір у Славському – «Час Індиго» . Це місце для дітей, чиї батьки хочуть допомогти їм у реалізації творчих здібностей та закладеного природою потенціалу. Велика увага приділяється емоційному інтелекту, аналізу власних почуттів та емоцій, а професійні тренінгові програми комбінуються з творчістю. Особливість табору в тому, що покращення внутрішнього стану поєднане з інтелектуальним розвитком. Різні зміни відрізняються за тематикою денних і вечірніх заходів, творчих майстер-класів, ігор та тренінгів. Можна планувати «телепроєкти», відвідувати майстер-класи, брати участь у дебатах або ж спілкуватися з психологами через ігри, що розвивають. А для старшеньких є навіть клуб «Нічничок» – щоправда, ранковий підйом ніхто не відміняв.

Де: смт. Славське, Львіщина.

Скільки: 19 500 грн.

ВЕРХИ ЧИ НА КАТАМАРАНІ?

Не всі мами готові відправити дитину в далекі краї – багатьом зручно в сусіднє місто чи близьку область, де бабуся поряд. І це не значить, що відпочинок буде гіршим – його постараються наповнити активностями не гірше, ніж там, де пляжі.

► Літо з «Вітром змін»

Кінно-спортивний табір "Вітер змін" – рай для любителів незвичайного відпочинку. Спілкування з конями – це взагалі елемент особливої психологічної терапії, реабілітації. А тут ще й пропонують щоденні тренування (манежна їзда, виїзди в поля, навчання джигітуванню – акробатичні вправи на коні стоячи, на кроці, рисі, галопі). Для різноманіття – майстер-класи з ліплення й гончарства, сплави на катамаранах, стрілянина з лука, виїзди верхи і на возах, купання у річці Ворсклі, мотузкові переправи через неї, походи з ночівлею в наметах, пісні біля вогнища. Та й атмосфера така трохи циганська: табір недалечко від стайні, діти проживають у дерев'яних трейлерних еко-будиночках, ходять на річку разом з кіньми – напувати та купати їх. Колорит, якого ще пошукати.

Де: с. Михайлівка, Полтавщина.

Скільки: від 6 500 грн.

► "Зоряний" – бюджетний і зелений

7,8 га екологічно чистої території серед листяних і хвойних насаджень на території лісництва – це вже аргумент. Табір – для любителів класики: багаття, турпоходи у заповідник, спортивні змагання, дискотеки… Для кожної зміни розробляється індивідуальна тематична програма з урахуванням інтересів різних вікових груп. На території розташоване справжнісіньке ігрове містечко для малюків, а також крита естрада на 500 місць для незабутніх сценічних свят.

Де: смт. Обухівка (поблизу Дніпра).

Вартість: від 5 000 грн.

► Ком'юніті у VIBE CAMP

Настільні ігри, батли, яскраві шоу, сучасні фотозони – все це організатори розробляють і підганяють під тематику кожної зміни. Крім мотузкового парку та надувного аквапарку, на території табору розміщене наметове містечко, є арт-майстерні й поля для гри в футбол та волейбол. Навколо – сосновий ліс, і коли тепло, можна купатися в басейні. Є кінотеатр, влаштовуються флешмоби, можна займатися хоч йогою, хоч робототехнікою. Кожен елемент програми спрямований на розвиток фізичних і лідерських якостей дитини.

Де: Буча, Київська область.

Скільки: від 14 500 грн.

► Трахтемирівська січ

Справжня січ чекає юних відчайдухів на крутих мальовничих берегах Дніпра, де свого часу стрімко мчали козацькі чайки, а археологи знаходять сліди стародавніх культур: зарубинецької, трипільської, скіфо-сарматської. На півострові, утвореному крутим вигином Дніпра навпроти м. Переяслав-Хмельницький на березі Канівського водосховища, створили всі умови, щоб вчитися виживати в дикій природі й соціумі. Наметове містечко, їжа, приготована на багатті, поради з виживання та дика природа навколо – саме те середовище, щоб стати самостійними, відповідальними і набути необхідних у житті навичок. Бо коли до твоїх послуг байдарки та катамарани, стрілецький вишкіл лучною та кульовою стрільбою, можна кататися верхи і пройти «школу кашоварів», літо минає швидко, а індивідуальність формується просто на очах.

Де: півострів Трахтемирів, Черкащина.

Скільки: 5 670 грн.

► Майбутні зірочки Star Camp

Це територія творчих дітей. Якщо ваша дитина артист або зірка, організатори запевняють, що тут їй безумовно сподобається. Тут нададуть можливість спробувати себе у вокалі, хореографії, в якості ведучого, актора або художника. Дитина зануриться на 10 днів у творчу атмосферу, де не страшно самовиражатися. Вожаті, що завідують студіями вокалу й танців, секцією малювання – теж творчі люди: дизайнери, викладачі живопису, майстри спортивної акробатики. Обіцяють навчити роботі з мікрофоном і співам під фонограму, допомогти створити власний творчий образ і взяти участь в одному з фестивалів. А ще тут, за 45 км від Харкова, густі хвойні та листяні ліси й пісочок на березі Печенізького водосховища (воно ж – Салтівське море) – білосніжний.

Де: смт Старий Салтів (Харківська область).

Скільки: 9 500 грн.

Олександра Руденко, Олена Грицак, Мирослава Міхеєва, Київ