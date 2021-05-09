У нацпарку «Мале Полісся» відкриють три веломаршрути

У Національному природному парку «Мале Полісся», що на Хмельниччині, з’являться три екологічні веломаршрути.

Про це повідомляє Суспільне.Поділля, передає Укрінформ.

Зазначається, що до розробленої у 2017 році екологічної стежки «Пердина Славутчини», планують додати три веломаршрути, які з’єднають Славуту, Ізяслав та Шепетівку зі Святим озером.

«Маршрут Шепетівка – Святе озеро буде протяжністю 16,5 кілометрів, Ізяслав – Святе озеро – десь довжиною 11 кілометрів, та найдовший веломаршрут, 23 кілометри, пролягатиме від села Стригани до Святого озера. В перспективі в нас ще декілька маршрутів, це тільки початок», - зазначив головний лісничий Національного природного парку «Мале Полісся» Олексій Більовський.

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Екологічна пішохідна стежка «Перлина Славутчини» розпочинається біля села Стригани, в зоні відпочинку Славутського лісгоспу, та пролягає територією гідрологічного заказника «Голубі озера». під час прогулянки туристів знайомлять з природою краю, рідкісними для області та червонокнижними рослинами.

Національний природний парк «Мале Полісся» розташований на площі 8762,7 га. На його території росте 17 видів рослин, занесених до Червоної книги України та 36 видів, що охороняються у Хмельницькій області. У «Малому Поліссі» зустрічаються 15 видів тварин з Європейського Червоного списку, 123 види – з Додатку ІІ Бернської конвенції, 53 види, які занесені до Червоної книги України, 84 види, включені до переліку видів тварин, які охороняються у Хмельницькій області. На території парку розташована комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Озеро Святе».