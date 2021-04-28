Добре відпочили: купелі, буйволи та лавандові пейзажі

Закарпаття – чудовий регіон для повноцінного відпочинку. Тут завжди цікаво, корисно для здоров’я і смачно

Попереду літо і час планувати відпустку. Якісний відпочинок – це коли природа тішить, навколишні атракції розважають і збагачують духовно, а кожен обід з вечерею дарують насолоду. Українське Закарпаття в цьому сенсі унікальна область. Тут краса неймовірна, у який куточок не подайся, визначних пам’яток історії та природи чималенько і гастротуризм останнім часом шаленими темпами розвивається. Ми зібрали кілька аргументів «за» відпочинок цього літа по той бік Карпат. 10 РОДЗИНОК ЗАКАРПАТТЯ

Щоб вражень було багато, потрібне різноманіття. Попити водички, поплавати у чані, оглянути старовинну архітектуру, поспілкуватися з тваринками, наробити інстаграмних фото на фоні унікальних краєвидів. Ми постаралися врахувати всі потреби сучасного туриста.

● Ужанська долина і її чани

Якщо подорожувати із Ужгорода околицями, радимо відкрити для себе Ужанську долину – край дерев'яних церков. Найвідоміші храми розташовані в селі Ужок та Кострино, також добре збереглися храми в Чорноголові, Буківцьовому, Вишці та Сухому. У цьому ж краю – містечко Перечин, курорти з мінеральними чанами “Лумшори” та “Ужанські купелі” (свого часу на ці бальнеологічні курорти з'їжджалася погріти кості Австро-Угорська знать). Не пропустіть у цій місцевості арковий комплекс у Воєводині з водоспадами та порівняно нову туристичну локацію – дендропарк в урочищі Деренівка з унікальною колекцією рослин.

● Мармороська готика

Такого не побачите більше ніде в країні, окрім як на Хустщині. Унікальні дерев'яні церкви в стилі мармороської готики, сконцентровані лише в кількох селах: Сторожниця, Данилово, Крайниково та Олександрівка. Їхні готичні шпилі та архітектура вражають навіть тих, хто зовсім не знається на архітектурі. Храми, в будівництві яких відчувається вплив готичних мурованих споруд, в сусідній Румунії вважаються одним із національних символів, вони занесені до світової спадщини ЮНЕСКО. На жаль, у Закарпатті кращі зразки роками стоять з прогнилими балками й дірявими дахами...

Цікаве і саме місто Хуст. Тут є мальовничі руїни старовинного замку, з якого відкривається чудовий краєвид, і старовинна синагога – єдина в країні, що не переставала діяти з часу побудови (навіть за радянських часів).

● Закарпатський скансен

В Ужгороді знайдете найбільші музеї Закарпаття (художній музей із творами класиків Закарпатської школи живопису, краєзнавчий музей із легендарним одиноким тунцем та шаблею Баторі). Якщо ходити приміщеннями в масці не захочеться, ласкаво просимо у найменший в країні музей під відкритим небом – Ужгородський скансен з унікальними старовинними хатами, лемківською церквою та ексклюзивними експонатами.

● Полонина Руна та Лавандова гора

У бік Перечина від Ужгорода знаходиться рукотворна полонина Руна. Це мальовничий масив на заході Полонинського хребта, де сходяться верхів’я одразу трьох річок: Лютої, Шипоту та Туриці. Схили Руни густо порослі буковими лісами, а зверху розлягаються лагідні альпійські луки. Вони вражають різнотрав’ям: тут квітнуть дикі фіалки, айстри, маки і навіть едельвейси. На полонині є кілька цікавих для туристів вершин: гори Полонина Руна, Менчул та Руна-Плай.

Відкриття минулого турсезону на Закарпатті – Лавандова гора, яка в червні стає топовою інстаграмною локацією. Власне, це фермерське господарство, що продає не тільки косметичну та кондитерську лавандо-продукцію, а й квитки у свої володіння. І гуляти дійсно є де: Лавандова гора – це 8 га ніжно-фіолетових полів у Перечині.

● Карпатське море

За селом 10-ти музеїв – Колочавою – знаходиться знамените Карпатське море – Вільшанське водосховище, створене у 70-х роках ХХ століття. Море посеред гір справляє незабутнє враження, хоча через відсутність дороги там побувало порівняно мало туристів. Над ремонтом дороги почали працювати в минулому році, зараз роботи тривають.

● Мала Уголька та її буки

У селі Мала Уголька знаходиться найбільший в Україні масив букових пралісів – 15,5 тис га. Це територія Карпатського біосферного заповідника.

Саме в Угольці стартує маршрут до унікального утворення посеред цього масиву букового пралісу – карстового мосту. Це залишки океанського дна (адже мільйони років тому ця місцевість була дном доісторичного моря), які під дією вітру та води набули таких химерних форм. Також у цьому заповідному масиві знаходиться найбільша печера Українських Карпат – “Дружба”, довжина її ходів 400 м, але спускатися туди без підготовки та супроводу гіда не можна: небезпечно для життя.

● Янко Деревляний – оберіг Явірника

Ще одна туристична принада Ужанської долини – відомий хранитель туристичного притулку на Явірнику Янко Деревляний. Це художник, майстер-різьбяр і великий оригінал, що фактично оселився на схилі гори і власноруч звів кілька дерев’яних чудернацьких будиночків для прихистку туристів. Зустріч із ним, вечірню ватру та печену капусту по-циганськи туристи запам'ятовують на все життя! А якщо Янко буде в гуморі, то проведе гостей такими стежками, покаже такі краєвиди та лісові дива, що вражень нікуди буде складати.

● Буйволи + ведмеді

Хустщина – це не тільки Долина нарцисів, а й ферми, де розводять найунікальніших тварин (наприклад, карпатських буйволів) та крафтові заклади, де можна спробувати продукцію від них (топове місце на Хустщині в цьому сенсі – знамените Нижнє Селище з сироварнею, м'ясними виробами, равликовою фермою та еко-соками). Рай для гурманів. До цього краю ж відноситься туристичний кластер Боржави з курортами Пилипець, Подобовець, Ізки, Жденієво. Узимку тут катаються на лижах, а влітку ходять у піші та кінні походи, милуються краєвидами Боржавських полонин, збирають гриби та ягоди. Окремо варто виділити кілька днів на відпочинок у Нацпарку “Синевир”, на території якого є знамените диво України – озеро Синевир та парк реабілітації бурих ведмедів.

● Газдівські виноградники і біле вино рікою

На Берегівщині крім славетних термальних басейнів та аквапарку є ще одна топова локація – Мала Гора. Гориста місцевість біля Берегова, де сконцентровані виноградники найбільших офіційних виробників вина на Закарпатті. На інших схилах вулканічних гір у місцевості розташовані ґаздівські виноградники – приватних виноробів, котрі з діда-прадіда роблять вина у селах Кідьош, Бене, Береги... Та що казати: тут у кожному селі у кожному дворі ґазда має своє домашнє вино! Його радо продають туристам. До слова, на Берегівщині люди, що знаються на вині, під цим словом розуміють передусім білі сухі вина.

● Гастротури – цвях програми

На Берегівщині є ціла мережа садиб зеленого туризму, де туриста швидко зроблять експертом з угорської кухні й він зроду не називатиме більше угорський гуляш боґрачем. Справжній боґрач – це просто казанок, в якому варять найзнаменитішу угорську страву, і саме тут ви познайомитеся зі справжнім боґрач-гуляшем (його через популярність тепер варять по всій країні) з кількох видів м'яса, правильним набором овочів та спецій і гостротою. Також радимо попросити лангош, лечо та фанки з лекваром – не пошкодуєте.

Будете в Ужгороді, гріх не відвідати кондитерську знаменитого в Україні шоколатьє Валентина Штефаньо, автора знаменитого торта “Ужгород”, та попити смачної кави – не дарма ж закарпатці столицею кави в країні вважають саме Ужгород, а не Львів. А в горах свої делікатеси. Вівчарі на полонинах радо зустрічають туристів, бо туристи завжди активно купують сир, вурду та бриндзю. А ще на більшості полонинних господарств можна спробувати власноруч вівчарську працю – подоїти овець, відігріти та зробити сир.

Тетяна Негода, Київ

Фото: Сергій Гудак