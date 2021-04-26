У вінницькій школі сортуватимуть вторсировину
Укрінформ
Сортувальна станція «Eco Friends» запрацює завдяки перемозі у міському конкурсі екологічних ініціатив.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор школи Олег Слушний, передає Укрінформ.
За його словами, сортувальна станція запрацює на базі школи №20. Для втілення задуму було придбано механічний прес для брикетування пластику та додаткові контейнери.
Як зазначив Олег Слушний, усі кошти від реалізації проєкту будуть спрямовані на розвиток учнівських ініціатив.
Фото: Фейсбук Олега Слушного