У вінницькій школі сортуватимуть вторсировину

Сортувальна станція «Eco Friends» запрацює завдяки перемозі у міському конкурсі екологічних ініціатив.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор школи Олег Слушний, передає Укрінформ.

За його словами, сортувальна станція запрацює на базі школи №20. Для втілення задуму було придбано механічний прес для брикетування пластику та додаткові контейнери.

Також техпрацівники закладу переобладнали частину шкільного гаража, де створили умови для діяльності сортувальної станції. Вона приймає: папір, пластик, склобій, метал, плівку, тару від побутової хімії, використані батарейки та акумулятори. Приносити це все жителі Малих Хуторів (частини міста Вінниця – ред.) можуть у будні дні.

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Як зазначив Олег Слушний, усі кошти від реалізації проєкту будуть спрямовані на розвиток учнівських ініціатив.

Фото: Фейсбук Олега Слушного