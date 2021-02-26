Дуальна освіта: МХП домовився про співпрацю з Вінницьким аграрним університетом

У Вінницькому аграрному університеті підписали договір про співпрацю з «Вінницькою птахофабрикою», яка входить до агрохолдингу МХП.

За угодою, студенти Ладижинського фахового коледжу зможуть практикуватися на потужностях холдингу, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

«24 лютого У ВНАУ був укладений договір про співпрацю вишу з «Вінницькою птахофабрикою», яка входить до агрохолдингу МХП. Мета угоди в тому, що студенти Ладижинського фахового коледжу, як структурного підрозділу ВНАУ, впродовж двох років будуть здобувати теоретичні знання, а в наступні два роки навчання – максимально зануряться у робочі процеси на потужностях холдингу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що домовленість дозволить студентам закріплювати здобуті знання на виробництві, де частина випускників згодом може працевлаштуватися. У ВНАУ та МХП вбачають велику перспективу у запровадженні дуальної форми здобуття освіти. Для налагодження процесу необхідно узгодити зміни до програм та підлаштувати навчання до вимог виробництва.

«Далі від нас очікують серйозних результатів. Дуальна освіта дозволить створити справжнього фахівця для аграрного сектору України», – зазначив під час підписання ректор ВНАУ Віктор Мазур.

Своєю чергою заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко зауважив, що договір, у першу чергу, орієнтований на потреби мешканців Ладижинської ОТГ та сусідніх громад.

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«Більшість молоді мігрує у великі міста або виїжджає за кордон. У селах або таких містах, як Ладижин, хлопці і дівчата не знаходять для себе альтернативи. У тому числі і через нинішні тенденції автоматизації рослинницької галузі, де зараз потрібно все менше робочої сили. Попри це, є попит на трудові резерви у переробній галузі, на таких виробництвах, як «Вінницька птахофабрика», - заявив він.

МХП вже кілька років співпрацює зі студентами. У межах програми «МХП СТАРТ» компанія пропонує відвідати виробничі потужності холдингу, отримати практику на сучасному обладнанні, пройти стажування. Взяти участь у проєкті можуть студенти всіх спеціальностей аграрних і технічних вишів України. Також для здобувачів освіти організовуються такі тематичні хакатони, як Student AgriTech Challenge, Student FoodTech Challenge, Student VetTech Challenge, додали в пресслужбі агрохолдингу.

Фото: МХП