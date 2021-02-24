Благодійний фонд МХП виділить кошти на 100 грантів під соціальні проєкти місцевих громад

Благодійний фонд «МХП – Громаді» виділить кошти на 100 грантів під соціальні проєкти місцевих громад. Гранти на суму 5 млн грн нададуть в рамках всеукраїнського конкурсу «Час діяти, Україно!»

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«100 грантів на загальну суму 5 мільйонів гривень надасть Благодійний фонд «МХП – Громаді» на реалізацію різноманітних соціальних проєктів у 14 областях України. У такий спосіб на місцях буде розв’язано низку локальних проблем громад, зокрема, в галузі освіти, спорту, громадського здоров’я, екології та енергоефективності», - йдеться у пресрелізі компанії.

Конкурс «Час діяти, Україно!» є складовою частиною п’ятирічного соціального проєкту «Час діяти», що реалізовується Благодійним фондом «МХП – Громаді» за фінансової підтримки агроіндустріального холдингу МХП.

«Ми прагнемо, щоб наші громади були активними і самозарадними у вирішенні локальних проблем. Саме тому однією з основних умов участі у конкурсі «Час діяти, Україно!» є співфінансування проєктних заявок та залучення партнерів. Хочемо навчити активних членів громад самостійно шукати донорів для реалізації їхніх ініціатив», — зазначила директорка Благодійного фонду «МХП – Громаді» Тетяна Волочай.

У межах конкурсу кожен охочий зможе взяти участь у спеціальних тренінгах, де розповідатимуть, як перетворити ідею на проєкт, залучити людей до його реалізації, писати грантові заявки тощо.

«Минулорічний конкурс дав позитивні результати. Побачивши і відчувши результати їх реалізації на дотик, люди повірили в свої сили та спроможність впливати на життя своїх громад. Цього року ми очікуємо на істотне збільшення конкурсних заявок й готові підтримати вже 100 проєктів», — повідомила Волочай.

Пріоритетні напрями соціальних ініціатив БФ «МХП — Громаді» - розвиток людського соціального капіталу, розвиток спроможності громад, громадське здоров’я, екологія і енергоефективність. Онлайн-реєстрація на участь у конкурсі вже розпочалася й триватиме до 15 березня. Переможців оголосять наприкінці травня. Усі деталі проєкту за посиланням: https://mhp.com.ua/uk/novyny-ksv/chas-diyatu-ukraino.

Конкурс мікрогрантів «Час діяти, Україно!» у всеукраїнському форматі проводиться вже вдруге. Торік було обрано 57 кращих ініціатив, на реалізацію кожної з яких грантери отримали до 50 тис. грн. Цього ж року фонд має намір збільшити кількість підтриманих проєктів майже вдвічі.

Фото: МХП