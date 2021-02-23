МХП розвиває партнерство між бізнесом, владою та громадами

Агрохолдинг МХП разом з Благодійним фондом «МХП – Громаді» організували традиційний – вже шостий «Форум взаємовигідного партнерства бізнесу, влади та громади».

Подія охопила близько 400 учасників з 10 областей України. Заходи форуму відбувалися у Черкасах та у Ладижині на Вінниччині, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

«Наша мрія – подолати патерналізм у головах людей. Ми хочемо зробити їх проактивними і самозарадними. Для цього в нас багато проєктів, які передбачають розвиток партнерства. Ми починаємо взаємодію з громадою та конкретними людьми, потім об’єднуємося з іншими компаніями, донорськими фондами, благодійними громадськими організаціями – все це дозволяє втілювати проєкти набагато ефективніше», – розповіла директорка БФ «МХП – Громаді» Тетяна Волочай.

За словами голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, найбільшого єднання та партнерства бізнесу, влади та громадськості вдалося досягнути під час подолання пандемії COVID-19, коли саме дії агрохолдингу МХП стали прикладом для інших підприємств Вінниччини. Завдяки соціальній відповідальності МХП, наданим 15 млн грн на боротьбу з коронавірусом, а також прозорому оподаткуванню підприємств холдингу, які наповнюють обласний та місцеві бюджети громад, область долає епідемію значно впевненіше.

Своєю чергою голова Черкаської ОДА Олександр Скічко відзначив важливість спільних заходів, проєктів та співпраці між ОТГ, бізнесом та владою. Новий губернатор Черкащини закликав голів ОТГ бути ініціаторами змін на місцях, адже нині саме вони є першими особами у владному просторі. В умовах децентралізації у виграші будуть громади з подібними до МХП інвесторами, адже вони сприяють розвитку та поліпшенню умов життя населення.

Під час форуму було оголошено конкурс мікрогрантів для розвитку малого та мікробізнесу «Село. Кроки до розвитку», що проходить у межах проєкту «Розвиток села та протидія пандемії СOVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва». Ініціатива реалізується у межах спільного проєкту БФ «МХП – Громаді», уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Крім цього, був оголошений сталий для фонду конкурс мікрогрантових проєктів «Час діяти, Україно!».

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Заступник голови правління МХП Ігор Лещенко окреслив напрями та основні цілі корпоративної соціальної діяльності компанії на 2021-2023 роки. Серед основних завдань – розбудова партнерства з іншими донорами та збільшення фінансування проєктів МХП, корпоративне волонтерство.

«МХП планує ще більш предметно вивчати та вирішувати наявні проблеми місцевих жителів на територіях, де розміщені потужності холдингу, але за умови їх активності та бажання до власного розвитку. Разом ми зможемо створити у цих місцях максимально сприятливу для життя екосистему», – додав Ігор Лещенко.

«Форум взаємовигідного партнерства бізнесу, влади та громади» зібрав керівників органів державної та місцевої влади, бізнесменів та 57 представників об’єднаних територіальних громад, де працюють підприємства МХП. Під час заходів представники БФ «МХП – Громаді» ділилися з учасниками практичним досвідом корпоративної соціальної відповідальності та комунікації у громадах. Також розглядалися нові можливості залучення коштів у громади від українських та міжнародних донорів, були окреслені принципи співпраці благодійного фонду «МХП – Громаді» з органами влади і громадами.

Як повідомлялося, у 2020 році агрохолдинг МХП та БФ «МХП – Громаді» спрямували на проєкти корпоративної соціальної відповідальності понад 200 млн грн. Загалом вдалося реалізувати близько 500 соціальних проєктів по всій Україні.

Фото: МХП