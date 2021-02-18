Kurator від МХП взяв курс на експансію українського ринку HoReCa

МХП провів у каналі HoReCa національний тренінг для торгової команди холдингу. Інтерес МХП до ринку HoReCa обумовлений трансформацією компанії на кулінарну.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«MHP is changing! Ми продовжуємо нашу трансформацію на кулінарну компанію. Наша мета — створити для клієнта додаткову цінність, вирішити його проблему. Але наш клієнт — не завжди кінцевий споживач, це також і ринок HoReCa, якому в компанії приділяють значну увагу. ТМ Kurator — бренд української курятини для професіоналів, який пропонує калібровану та допрацьовану продукцію. За рахунок цього ресторатор має змогу чітко складати технологічні карти, розраховувати економіку та зрештою економити робочий час свого персоналу», — зазначила під час тренінгу провідна менеджерка з бренд-маркетингу напрямку HoReCa МХП Наталія Шадчнева.

А сертифікована аудиторка з систем менеджменту безпечності харчової продукції Вікторія Дубчак поділилася, як працює HACCP у ресторані та фаст-фуді: маркування, товарне сусідство, особливості роботи з м'ясною продукцією.

Своєю чергою начальниця управління системою якості та сертифікацією МХП Станіслава Котляренко розповіла про HACCP на виробництвах МХП та сертифікації птахофабрик: як на великих підприємствах забезпечується та контролюється харчова безпечність та чому це важливо як для виробника, так і для кінцевого споживача.

«АССР це система, що ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, які є визначальними для безпечності харчових продуктів. Методологія впровадження НАССР це 12 кроків та 7 принципів, які є сталими та застосовуються для будь-якого підприємства: чи то птахофабрика, чи ресторан. Наші Миронівська та Вінницька птахофабрики сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів BRC Food Safety, що схвалений глобальною ініціативою з безпечності харчових продуктів GFSI, та проходять щорічні аудити від незалежної третьої сторони»,- зазначила Котляренко.

За її словами, це сертифікат «вищого рівня» на міжнародному ринку продуктів харчування, який вважаться еталоном належної виробничої практики та безпечності продукції. Він встановлює вимоги до систем управління безпечністю харчових продуктів, об'єднуючи в собі елементи НАССР, пререквізітних програм і обмін інформацією в рамках структурованої системи менеджменту.

Керівник Українського Халаль центру Руслан Акинчиц розповів, які існують стандарти й особливості виробництва продукції Халяль, а також пояснив, як це організовано на підприємствах МХП.

Завершився тренінг майстер-класом від Микити Розумного, відомого шеф-кухаря, учасника численних кулінарних телепередач, а також бронзового призера чемпіонату України з кулінарного мистецтва в номінації «Золотий шеф-кухар 2018». Він познайомив торгову команду з одним із продуктів бренду Kurator — м’ясом для шаурми та навчив з ним працювати.

«Задача бренду Kurator — полегшити життя шефа та заощадити гроші ресторатора. В той же час ринок HoReCa дуже вибагливий і сам процес продажу такому клієнту має певну специфіку. Вкрай важливо бути “на одній хвилі”. Тому я дуже рада, що сьогоднішній тренінг відбувся. Члени моєї команди не тільки дізналися багато важливої інформації, але й побували на місці клієнта — впевнена, це допоможе якнайкраще зрозуміти його потреби», — сказала начальниця управління продажів напрямку HoReCa МХП Анна Белікова.

У середу, 17 лютого, відбувся національний тренінг для торгової команди МХП в каналі HoReCa (англ. Hotels, restaurants, cafes — сфера готельно-ресторанного бізнесу, — прим.), де фахівці компанії проходили навчання. Спеціалісти поглибили свої знання про систему HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point — система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках — прим.), розібралися в особливостях виробництва халяльної продукції, побачили, як виготовляється м’ясо для шаурми від бренда Куратор.

Фото: МХП