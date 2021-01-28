«Школа м’ясних сомельє»: в МХП пройшов перший майстер-клас

У Києві в кулінарній студії Gastroloft стартував перший майстер-клас в рамках відкриття «Школи м’ясних сомельє».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«27 січня у Києві в кулінарній студії Gastroloft стартував перший майстер-клас в рамках відкриття «Школи м’ясних сомельє» під наставництвом бренд-шефа сомельє МХП Алекса Юсупова. Він провів авторський майстер-клас, на якому приготував сім страв з продукції, представленої в магазинах «М’ясомаркет», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 м’ясні сомельє «М’ясомаркетів» з усіх куточків України, вчилися готувати прості смачні страви. Учасники приготували: пай з куркою, грибами на листовому тісті; курячі шашлички-брошет з кус-кусом та овочами; курячі стегенця із соусом барбекю; тушку курки в спеціях з лимоном та тим‘яном; запечену індичку в рукаві; сендвічі зі рваною свининою та квашеною капустою; стейк рібай із салатом зі свіжої зелені.

Кожен з учасників був залучений до процесу. Юсупов ділився досвідом, давав поради, відповідав на запитання м’ясних сомельє й розповідав свої кулінарні історії, які траплялися з ним.

«Сьогодні був фантастичний день. Нам вдалося абсолютно все. І це завдяки високій залученості наших м’ясних сомельє. Було поставлено безліч різноманітних запитань від наших учасників. Я задоволений результатом. Вважаю, професії м’ясного сомельє в Україні обов’язково бути», - прокоментував бренд-шеф сомельє МХП Алекс Юсупов.

За його словами, м’ясні сомельє - це новий напрям, який вже до кінця року може потрапити до переліку найпотрібніших і передових професій майбутнього. Адже м’ясний сомельє – це людина, яка вірить в майбутнє, готова вчитися новому й постійно розвиватися.

«Впевнений, скоро назавжди зміниться підхід українця до гастрономії та продукту. До вживання їжі він буде ставитися більш уважно, що забезпечить його більш бережливе ставлення до свого здоров’я та естетичне сприйняття кулінарної дійсності. А ми з радістю допоможемо в цьому, бо знаємо, як це зробити», - сказав Юсупов.

У межах дворічної програми у «Школі м’ясних сомельє» будуть давати майстер-класи, ділитися практичним досвідом, а потім — приймати іспити й проводити сертифікацію, аби поширювати професію м’ясних сомельє. Це люди, які знатимуть все про м’ясо і зможуть допомогти гостям магазину із вибором продуктів, підкажуть рецепт. Програму навчання «Школи м’ясних сомельє» Алекс Юсупов розробив спільно з командою МХП. В ній поєднається досвід і сучасні напрацювання, аби щонайбільше людей почало застосовувати ці знання на практиці, додали в пресслужбі МХП.

У холдингу також нагадали, що Алекс Юсупов — ресторатор Holy Burger, GOLDA pita-bar, Vinoteca Praha, Must та ще близько десяти ресторанних проєктів. Він входить у десятку найкращих бренд-шефів України, а в 2020 став бренд-шефом сомельє «М’ясомаркетів» МХП.

Як повідомлялося, у 2020 році МХП взяв напрям трансформації із сировинної в кулінарну компанію і продовжує розвиватися у кулінарному напрямі. Активно працює над тим, щоб у найближчому майбутньому пропонувати все більше готових рішень. Компанія виконала анонсований у 2020-му план з відкриття до кінця 2020 року 50 магазинів «М’ясомаркет». Відкрила 52 магазини «М’ясомаркет» в 34 населених пунктах 19-ти областей України.

Фото: МХП