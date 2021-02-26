У Дніпрі стартувала акція з обміну пластикових пляшок на безкоштовну каву

В одній із кав'ярень Дніпра розпочалася акція з обміну пластикових пляшок на безкоштовну каву. За словами організаторів, вторговані кошти після утилізації пластику, направлять до благодійного фонду, який опікується тваринами в притулках.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро, передає Укрінформ.

Зазначається, що за 5-кілограмовий пакет, наповнений пластиковими пляшками, можна безкоштовно випити еспресо, за 10-кілограмовий – еспресо або фільтр-каву, а за 15-кілограмовий – вибрати будь-який напій.

Перш ніж обміняти пластикові пляшки, їх необхідно підготувати – помити, очистити від плівок та етикеток, спресувати.

Місцева жителька Владислава Миколюк принесла пластик на утилізацію та отримала безкоштовне капучино.

«Ми розуміємо, що не вплинемо на проблему з пластиковими відходами, ми не змінимо проблему, але суть у тому, щоб запустити «вірус» здорового ставлення до сортування», – зазначила вона.

За словами власниці закладу Тетяни Собко, для утилізації пляшок придбали спеціальний смітник. Одна з переробних компаній міста погодились безкоштовно вивозити їх з кав’ярні, купуватимуть пляшки за близько 6 грн за кілограм.

«Грошима, які ми отримаємо після здачі пластика на утилізацію, ми допоможемо тваринам. Це може бути або корм, або пелюшки, або, можливо, якась медична допомога», – сказала власниця.

Обміняти пластикові пляшки на каву можна до 9 березня.

Відео: Суспільне Дніпро