У новому тролейбусі "Богдан" встановили пристрої для знезараження поверхонь та повітря

Фахівці ДП «Автоскладальний завод № 1» розробили бактерицидні опромінювачі двох типів для очищення та знезараження поверхонь і повітря у салонах громадського транспорту. Першим тролейбусом, у якому їх встановили, став «Богдан Т70117» для Луцька.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба корпорації "Богдан".

"Суть цього способу полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Першим тролейбусом, у якому встановили такі пристрої для очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів, став «Богдан Т70117» для Луцька. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники луцького автозаводу «Богдан» 26 жовтня 2020 року отримали патент на корисну модель «Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів».

Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від того, чи є пасажири в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання салону транспортного засобу.

Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. При цьому завдяки безозоновим лампам провітрювати салон після кварцування не потрібно, зауважили в корпорації.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 24 лютого, зареєстрували 8 147 нових випадків COVID-19. Загалом же за час пандемії на коронавірус захворіла 1 325 841 особа.

Фото: Корпорація "Богдан"