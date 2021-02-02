У Києві на маршрути виходять 15 нових тролейбусів

У Києві виходять на маршрути 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Нещодавно місто придбало 15 тролейбусів марки «Богдан». І вже сьогодні вони вийдуть на маршрути. Тролейбуси сучасні, довжиною 18,75 метра. Салон розрахований на 170 пасажирів, зокрема, 50 місць для сидіння», – розповів Кличко.

Зазначається, що кузов електротранспорту виготовлений із використанням антикорозійних матеріалів, що подовжує його експлуатацію. Тролейбуси мають антивандальні сидіння, світлодіодне освітлення. Внутрішнє облицювання салону виконане з важкозаймистих матеріалів.

Усі тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів. Машини обладнані світлозвуковими маршрутними та інформаційними покажчиками та мають запас автономного ходу не менше 1 км - тобто, якщо відбувся розрив проводів, знеструмлення мережі, тролейбус може проїхати автономно до 1 км.

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Тролейбуси також повністю відповідають вимогам інклюзивності: 100% низька підлога, виділене місце для інвалідного візка.

На маршрути в Києві вийдут іще 15 нових сучасних тролейбусів / Фото: КМДА

«Наше завдання зробити так, аби в Києві був сучасний громадський транспорт. Тому ми робимо все можливе, щоб витіснити маршрутки, які вже не відповідають жодним вимогам і стандартам, сучасним громадським транспортом європейського рівня», – зазначив міський голова.

У КМДА нагадали, що за кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць рухомого складу громадського транспорту: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів.