У Німеччині вивели сорти картоплі з низьким вмістом вуглеводів

Німецькі селекціонери розробили картоплю з низьким вмістом вуглеводів для прибічників здорового способу життя.

Про це повідомляє Landlord, передає Укрінформ.

Компанія з виробництва картоплі Europlant Pflanzenzucht GmbH розпочала виробництво нового сорту картоплі, щоб підтримати тенденцію до низьковуглеводного харчування.

«Попит величезний. Люди, які цінують низьковуглеводну дієту, тепер мають альтернативу», – зазначає директор Europlant Йорг Ренатус.

Нові сорти картоплі мають середній відносний вміст енергії як мінімум на 30% нижче, аніж у звичайній картоплі. Їх вирощують кваліфіковані фермери, сертифіковані за німецькими стандартами QS – Quality and Security. Це одна з найбільших в Європі систем контролю якості продуктів харчування від сільських виробників до роздрібної торгівлі. В 2004 році стандарт був поширений на ланцюжок поставок фруктів, овочів і, власне, картоплі.

Якщо низьковуглеводна картопля прийдеться до смаку прихильникам здорового способу життя, то виведенням таких сортів займуться основні гравці ринку.