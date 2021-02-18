На Чернігівщині селекціонери вивели сорт цибулі, яка зберігає свої якості до нового врожаю

Селекціонери Крутівської дослідної станції "Маяк" (Ніжинський район Чернігівщини) створили сорт цибулі, який не втрачає товарних якостей до нового врожаю.

Про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці Крутівської громади Ніжинського району, передає Укрінформ.

"За словами науковців, сорт "Чайка" створений із місцевих зразків, тому пристосований до наших широт та адаптивних факторів і, на відміну від голландських сортів, стійкий до шкідників і хвороб", - ідеться у повідомленні.

Як розповіла наукова співробітниця станції Любов Фесенко, новий сорт має видовжену яйцеподібну форму, середня вага однієї цибулини - близько 200-250 грамів. Врожайність "Чайки", якщо порівняти з іншими сортами, вища, і становить 35-40 тонн з гектара. Вирощують її на полях без поливу, оскільки на них не організоване зрошування.

"Ми прагнемо, щоб у теперішній посушливий період, коли не вистачає вологи, наші сорти відповідали вимогам сьогодення, були адаптовані до умов вирощування і задовольняли фермерів та інших сільгоспвиробників", - сказала селекціонерка.

За її словами, зберігається "Чайка" 7-8 місяців, не втрачаючи якості і товарного вигляду. Серед плюсів сорту також його невибагливість, стійкість до шкідників і хвороб.

"У співвідношенні ціни та якості наші сорти нічим не поступаються нідерландським. А через недостатнє фінансування ми використовуємо мінімум хімікатів, тож можна говорити, що в нас майже органічне землеробство", - зазначила Фесенко.

Селекцією цибулі жінка займається з 1985 року. Відтоді дослідна станція передала до загальнонаціонального реєстру сорти "Маяк", "Заграва" (червоний і фіолетовий), "Перлина" (білий), "Галичанка" і ось у 2020 році вивела "Чайку".

Фесенко каже, що зберігати ріпчасту цибулю краще при температурі від 0 до -1°С. В таких умовах біохімічні процеси в ній уповільнюються і овоч не висихає. Сіянку науковець радить зберігати так само.

Окрім ріпчастої, на дослідній станції вирощують та селекціонують й багаторічні сорти цибулі. Цей вид селекції з’явився відносно недавно і продиктований умовами ринку. Починаючи з 2010 року, у Крутах культивують такі сорти, як батун, порей, слизун, запашна, які на одному місці можуть рости 7-10 років. Вони мають або трубчате, або плоске листя.

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Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва НААН України була заснована в 1947 році. На сьогодні там вирощується понад 40 культур. Як повідомляло агентство, торік на станції, на базі знаменитого ніжинського огірка, селекціонери вивели новий сорт "Олімп", який плодоносить 65 днів.

Фото: Крутівська ОТГ