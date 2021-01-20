Селекціонери з Чернігівщини вдосконалюють ніжинський огірок

На базі знаменитого сорту огірка "Ніжинський місцевий" селекціонери Крутівської дослідної станції "Маяк" у Чернігівській області вивели новий сорт "Олімп", який плодоносить 65 днів.

Про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці Крутівської громади Ніжинського району, передає Укрінформ.

"Справжні давні сорти "ніжинського огірка" вирощують у Крутах на дослідній станції "Маяк". Ці сорти є унікальними за своїми смаковими властивостями й ідеально підходять для засолу. Єдиний їхній мінус - це нижча врожайність, порівняно з голландськими сортами. Втім, цю проблему крутівські селекціонери нещодавно виправили, створивши на базі "Ніжинського місцевого" новий сорт "Олімп", який плодоносить 65 днів і нічим не поступається якостями "Ніжинському місцевому", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла в доданому відео наукова співробітниця станції Надія Птуха, те, що саме в Крутах вирощується всесвітньовідомий сорт ніжинського огірка, підтвердила комісія Академії аграрних наук України, яка перевіряла цей сорт на справжність. Тепер же, в рамках наукової роботи, селекціонери прагнуть його зберегти і покращити. Сорт "Олімп", виведений у 2020 році, став першим результатом таких старань.

За словами Птухи, ніжинський огірок вважається шедевром світової селекції і неперевершеним сортом. Він вирощувався й засолювався ще в XVII сторіччі, а в ХХ ст. вагонами в бочках експортувався до інших країн.

Районування огірка "народної селекції" відбулося в 1946 році. Та згодом, з появою різних закордонних сортів та поширенням пероноспорозу він майже вивівся. Його навіть виключили з реєстру. Повернули туди тільки в 2009 році, і дослідна станція "Маяк" стала підтримувачем цього унікального сорту.

Цінність ніжинського огірка полягає у смакових якостях, особливо в засоленому вигляді. Якщо його правильно засолити (обов’язково в жорсткій чи напівжорсткій воді) овоч залишається твердим, хрустким, з тоненькою шкірочкою. Властивості сорту обумовлюються, в першу чергу, місцевими ґрунтами, а також рецептами, які промислові засолювачі свого часу тримали в секреті.

Як раніше розповідало агентство, насіння огірків і рецепти їх засолки до Ніжина в середині XVII привезли греки. За понад 350 років ніжинські огірочки стали національною гордістю українського народу і візитівкою міста Ніжина. Засолені огірки місцевого консервного комбінату здобули заслужене визнання на світовому ринку і ними залюбки ласують жителі Лондона, Парижа, Стокгольма і Варшави, загалом 56 країн. На знак вдячності овочу, який прославив Ніжин і став його брендом, у 2005 році біля підприємства було встановлено пам'ятник ніжинському огірку. Також у місті проводиться тематичний фестиваль "Його величність ніжинський огірок", присвячений цьому овочу.

Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва НААН України була заснована в 1947 році. На сьогодні там культивується понад 40 культур.