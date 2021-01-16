Цінові підсумки-2020: гречка і яйця шокують, овочі приємно дивують

Аналізуємо “споживчі” новини кінця минулого – початку нового року. Дещо, можливо, варто закуповувати із запасом…

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо зміни споживчих цін упродовж 2020 року. Зокрема, вартість продуктів харчування торік зросла на 5,2%. На підвищення загального показника “грали” цукор, яйця, деякі крупи й олія. Під кінець року прискорилося подорожчання м’ясних, окремих молочних продуктів та борошняних виробів, а також імпортних делікатесів – передовсім, морепродуктів і риби. Згладжували цінові коливання овочі борщового набору. Але, як-то кажуть, “музика не довго грала” – на початку нового року і їхні цінники почали неприємно (для споживачів) змінюватися. Розбираємося з ціновими трендами та з їх причинами.

Каша із сокири за таких цін – вже не казка?

За рік в Україні подорожчали майже всі крупи, – випливає із повідомлення Держстату. “Плюс” різний. Від помірних 4,8% (до 23,93 грн за кг) для рису – до рекордних 34,8% (37,43 грн за кг) при продажу уроздріб гречки. Манна крупа подорожчала на 16,6% (до 15,91 грн за кг), ячна – на 13,4% (до 12,98). Виняток – пшоно, яке навпаки порадувало своїх шанувальників, втративши у ціні аж 30,2%. Середня його вартість – 17,51 грн за кг.

Про причини подорожчання одного з традиційних порушників “цінового спокою” на українському ринку – гречки – говорили-писали уже багато. Головна – недобір урожаю. Як через несприятливі погодні умови, так і через непродуманість дій аграріїв. Ми з упертою періодичністю наступаємо на одні й ті ж граблі: коли сплеск вартості “стратегічної” крупи одного року провокує підвищення інтересу до неї виробників та неконтрольоване збільшення посівів наступного. А восени, як наслідок – перевиробництво, падіння цін і збитки для фермерів. Розчарувавшись, наступного року гречку сіють вже не охоче. Тож знову маємо дефіцит, стрімке підвищення вартості й авральний імпорт. І так по колу...

Зростали в ціні торік і хліб та хлібобулочні вироби. Хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку у грудні коштував у середньому 26,73 грн за 1 кг (на 11,8% більше, ніж роком раніше), хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – 21,40 грн за 1 кг (на 9,3% більше), житній та житньо-пшеничний – 22,07 грн за 1 кг (плюс 6,4%), батон – 14,75 грн за 0,5 кг (також на 6,4% більше).

Саме ж пшеничне борошно подорожчало на 13,2% – до 12,70 грн за кг. Макаронні вироби із м’яких сортів пшениці – на 10,2% (до 20,17 грн за кг), соняшникова олія – на 22,2% (до 42,07 грн за 1 л). “Рекордсмен” же у нас... цукор. Кілограм якого “поважчав” (в ціні) аж на 46,2%. Майже 21 гривня.

Експерти Економічного дискусійного клубу пояснюють це очікуваним зменшенням виробництва в поточному сезоні (вересень 2020 – серпень 2021) на 20%. А також збільшенням виробничих витрат. Водночас жодного дефіциту цього продукту аналітики не прогнозують. Вироблених, ймовірно, 1,25 мільйона тонн цукру вистачить, аби повністю задовольнити внутрішній попит. Бо ще ж і перехідні записи із попереднього сезону цукроваріння непогані залишилися (370 тисяч тонн), і обсяги імпорту солодкого для любителів усіляких там тростинних-коричневих-рафінадних, за прогнозами, збережуться.

І знесла курочка яєчко. Ну... майже “золоте”

Значне підвищення вартості яєць – одне з неприємних “цінових відкриттів”, зроблених українцями під час передсвяткових закупів. Та й після свят подорожчання не зупинилося. Експерти пояснюють це як внутрішніми причинами, так і світовими тенденціями. Тваринницька продукція на глобальному ринку дорожчає три місяці поспіль, – констатує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO). Це пов’язано, передовсім, зі зростанням в ціні зернових та олійних культур, зокрема, фуражного зерна. Ринок яєць до цього особливо чутливий. Адже 65-70% у собівартості кожного пташиного яйця – ціна комбікормів. А вони подорожчали більш ніж на половину.

Володимир Руденко

“Ринок яєць в Україні – висококонкурентний. І абсолютно всі виробники стикнулися із ситуацією, коли собівартість виробництва за останні місяці значно зросла. Це пов'язано і з суттєвим, до 60%, підвищенням вартості комбікормів, і із стрімким підняттям комунальних тарифів, перш за все на газ та електроенергію. До того ж, за рік значно зріс курс долара, що призвело до подорожчання імпортних складових у загальних виробничих витратах”, – пояснив керівник одного з найбільших виробників яєць – агрохолдингу “Авангард” – Володимир Руденко.

За прогнозами експертки Асоціації тваринників України Ярини Бойко, вже до кінця січня середня ціна десятка “неелітних” яєць може зрости до 40 гривень. Адже їх собівартість останніми тижнями підвищилася з 14 до 20 гривень.

І на жаль, поки що прогнози експертів не дуже втішні для тваринників та споживачів їхньої продукції: тенденція до подорожчання фуражної пшениці та кукурудзи збережеться. Але, з іншого боку, це – добра новина для наших зернових експортерів...

Із борщем – не те, що з кашею. Поки що

Однією ж із найприємніших тенденцій складного 2020 року для українського споживача, певно, було перманентне зниження вартості основних овочів із так званого “борщового набору”. За даними Держстату, із грудня 2019 по грудень 2020 року всі 5 овочів подешевшали. Найбільше – цибуля: на 42,9% (до 5,12 грн за кг). “Найскромніше” – морква: на 6,3% (до 6 гривень уроздріб). Картопля впала в ціні на 24,9%, до 10,15 грн за кг, буряк – на 17,3%, до 5,39, капуста – на 21,5%, до 4,76 грн за кг.

Та початок року приніс невтішну новину. Цими днями гуртові ціни на коренеплоди – зокрема, буряки і моркву – поповзли вгору. Через сезонне зменшення пропозиції, – пояснюють оператори ринку. За даними проєкту EastFruit, у порівнянні з кінцем грудня морква і столові буряки синхронно подорожчали приблизно на 22% – до 3-5 гривень за кілограм. Якісні відбірні коренеплоди ще дорожчі – до 6 гривень, гуртові ціни митої моркви – 8-9 гривень.

Надалі аналітики прогнозують поступове підвищення вартості цих овочів через збільшення витрат на зберігання. Річ у тім, що продаж коренеплодів із необладнаних сховищ практично завершено. Тому нині помітно зменшилася пропозиція некондиційних моркви й буряка, що, своєю чергою, дозволило виробникам підвищити ціни на якісну продукцію. Таким чином, середня вартість столових буряків і моркви вже на 31% вища, ніж на початку 2020 року.

Навряд чи надалі радуватиме споживачів і вартість картоплі. Наразі гуртові ціни не неї коливаються в межах від 6 до 8 гривень. Та, вочевидь, також зростатимуть. Як через згадані вже додаткові витрати виробників на зберігання, так і через збільшення вартості імпортної продукції. До речі, за даними Державної митної служби, торік обсяги імпорту в Україну свіжої й охолодженої картоплі на третину перевищили показники 2019-го. Майже $63 млн в грошовому вираженні. Найактивніше українські постачальники й торговельні мережі закуповували бульбу в Білорусі (на $27,76 млн), Нідерландах ($12,31 млн) та в РФ ($7,27 млн). На найближчий період експерти прогнозують нову хвилю активізації імпорту. Адже великі українські картоплесховища фактично порожні. Запаси у приватних льохах також стрімко скорочуються. Селяни і перекупники підвищують вартість якісної продукції на базарних ятках. Хоча в супермаркетах ще можна знайти відносно дешеві партії – здебільшого, брудної й пошкодженої картоплі.

Дешеві яблука в Україні закінчуються. Переходимо на “елітку”?

Цього тижня вітчизняні аграрії практично завершили реалізацію яблук із необладнаних сховищ, майже всю продукцію низької й середньої якості вже розпродали. Тож гуртові ціни пішли вгору. Поки що – на 1-2 гривні – у середньому до 13 гривень за кілограм, із максимумом 17-20 гривень та мінімумом у 8.

Олександр Хорєв

Зокрема, за даними регулярного моніторингу проєкту “АПК-Інформ: овочі і фрукти”, в Україні (окрім домогосподарств) уже фактично не залишилося яблук сорту “Гала”. “Хоча й маємо збільшення виробництва основного українського фрукта у 2020 році, паралельно зросла частка низькоякісної продукції, яку складно продати навіть на внутрішньому ринку, не кажучи вже про експорт. В результаті, вже з початку 2021 року якісні яблука на українському ринку почали зростати в ціні, а асортимент пропонованих основних сортів найближчим часом скоротиться щонайменше на одну позицію”, – пояснює керівник проєкту Олександр Хорєв. Таким чином, за висновками експерта, в Україні склалися передумови для подальшого підвищення “яблучних” цін. Утім, наскільки інтенсивним буде цей процес, спрогнозувати непросто. Все залежатиме від того, як впливатимуть на наш ринок зміни запасів яблук у Польщі й Молдові.

Тим часом і від сусідів надходить інформація про ймовірне подорожчання через початок продажів фруктів, закладених на тривале зберігання. Хоча наразі підвищення незначне – на 2-5 євроцентів за кілограм. Приміром, у Польщі, яка є найбільшим європейським експортером цієї продукції, яблука сорту Idared коштують 0,45 євро, Jonagold і Champion – 0,47, Golden – 0,52, Gala – 0,61 євро за кілограм (від 15,3 до 20,7 гривень), – повідомляє FruitNews.

Але з українськими гуртовими покупцями за польські яблука нині активно конкурують постачальники торговельних мереж із Бельгії й Нідерландів. Також через карантинні заходи значно зросло внутрішнє споживання яблук поляками. А наприкінці січня заплановані постачання великих партій польських яблук на азійські і африканські ринки. Через не найкращий і не найякісніший врожай обмежена пропозиція фруктів і у Молдові. Відповідно, закупівельні, а за ними й гуртові та роздрібні ціни на “сусідські” яблука в Україні також зростатимуть.

Владислав Обух, Київ