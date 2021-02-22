На Хмельниччині печуть домашній бездріжджовий хліб за авторським рецептом

Сім’я Василенків у селі Зіньків на Хмельниччині пече домашній бездріжджовий хліб за авторським рецептом, який постачають у різні області України.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла співвласниця домашнього бізнесу Валентина Василенко.

«Хліб почав пекти мій чоловік Валерій і це його заслуга. Мої батьки колись пекли хліб, ковбасу, робили вино, тому це в нас передається з покоління у покоління. Ми жили у Хмельницькому, спочатку в село 12 років тому переїхав чоловік, а потім я. Хліб печемо у п’єці. Спочатку тут, у мами, був маленький п’єц на 4 буханки, а потім чоловік побудував ще два на 7 буханок і маємо два п’єци на 9 буханок, які використовуємо перед Різдвом і Великоднем, коли багато замовлень», - розповіла Валентина Василенко.

За її словами, житньо-пшеничний хліб випікають без дріжджів, на заквасці. Він виходить пісний, тому його часто купують до монастирів. Вага однієї буханки 4,5 кг, такий хліб не черствіє до семи днів.

«Раніше хліб пекли просто круглим, а мій чоловік придумав для нього «квіточку Давида». Її формують після того, як хліб уже підійшов і його закладають у піч», - додає жінка.

Нині хліб, який печуть Василенки у Зінькові, продають на Хмельниччині, а також у Вінниці та Києві. Окрім того його везуть і за кордон.

Технологія виготовлення зіньківського хліба внесена до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Фото: Хмельницький туристично-інформаційний центр, Дмитро Сікорський