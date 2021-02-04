На Чернігівщині випікають «монастирський» хліб за старовинними рецептами

У місті Мена Чернігівської області підприємці випікають хліб за старовинними рецептами, записаними в монастирях Західної України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співвласник менської приватної пекарні "Хлібок" Валентин Боженов.

"Ми з партнером Василем Кондаковим їздили по монастирях Української греко-католицької церкви, що знаходяться в Західній Україні, разом із ченцям пекли там хліб і записували рецепти. Додому привезли їх близько 30-ти. З десяток із них ми постійно використовуємо у своїй роботі, на базі деяких розробляємо власні рецепти", - розповів підприємець.

На Чернігівщині випікають хліб за старовинними рецептами з монастирів / Фото надані приватною пекарнею «Хлібок»

За його словами, реалізувати "хлібну" ідею чоловікам, які є прихожанами місцевої парафії УГКЦ, допоміг священник отець Роман Халус. Він домовився з монастирями своєї конфесії і ті охоче прийняли менських підприємців та поділилися з ними пекарським досвідом. Певний внесок у відкриття справи зробив також благодійний фонд "Карітас-Золочів" УГКЦ та його директор отець Михайло Сукмановський.

Мініпекарню "Хлібок" у Мені Боженов та Кондаков відкрили в 2019 році власним коштом. Зараз тут виробляється 42 види хлібобулочних виробів. У їхніх рецептах відсутні розпушувачі та різні хімічні добавки. Хліб випікається на дріжджах, пшеничній, житній та молочній заквасках (одна з них, італійська, привезена з Закарпаття) із додаванням гірчиці, сушених трав, льону, пшона, соняшникового насіння, кмину та інших натуральних інгредієнтів.

Потужності підприємства нині завантажені повністю, бо "монастирський" хліб користується неабиякою популярністю в населення. Продається він у власних крамницях пекарні, відкритих у Мені та Чернігові, а також через контрагентів у найближчих до Мени районах.

До карантину, пов’язаного з поширенням COVID-19, власники пекарні "Хлібок" організовували майстер-класи з випічки хліба та булочок для дорослих та дітей. На них, зазначив Боженов, із радістю приїздили групи зі столиці та Київської області.