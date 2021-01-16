На Хортиці - перші цьогорічні зимові годування птахів

У Запоріжжі на острові Хортиця волонтери і мешканці міста провели перші цього року зимові годування птахів.

Про це повідомляє коррепондент Укрінформу.

"Годування птахів проводиться протягом 10 років. Годуємо пернатих лише тоді, коли є сніговий покрив і сильний мороз, решту часу їм наша допомога не потрібна", - каже організаторка заходу, волонтерка Олеся Кулик. Традиційно містяни зібралися біля пам'ятника козаку Мамаю. З собою принесли годівниці та їжу.

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"Не можна птахів годувати хлібом, сухарями, пшоном і смаженими насінням. Беремо з собою: перловку, горох, пшеничну крупу, вівсяні пластівці, гарбуз, моркву, сире насіння, сало несмажене, несолоне, без приправ, пшеницю, кукурудзу, просо, льон", - зазначила волонтерка.

На Хортиці пройшли зимові годування птахів / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Крім синиць, горобців, щиглів, сорок, граків і галок, підгодівлі сьогодні також потребують фазани та перепілки. Ці птахи зазвичай знаходять їжу на полях, але через те, що там зараз утворилася сніжна і льодова кірка, дістатися до їжі вони не можуть. Також волонтерка акцентувала увагу на тому, що аграрії обробляють поля хімікатами, а вони є смертельними для пернатих.

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Крім птахів, містяни також залишили їжу для кабанів, зайців і лисиць. За інформацією гідрометцентру, найближчими днями на території Запоріжжя та області очікується погіршення погодних умов, стовпчик термометра опуститься до позначки -18 градусів. Така погода протримається кілька днів.

З 21-22 січня очікується "плюсова" температура.