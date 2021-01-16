На Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі

Червонокнижні сірі журавлі на Херсонщині продовжують гинути, так може зникнути вся зграя, що перебувала на території Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» і постраждала від отруєння зерном, з порушенням обробленим засобом для боротьби з гризунами.

Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко повідомив в онлайн режимі під час засідання робочої групи, створеної в ОДА для з’ясування причин масової гибелі птахів, передає кореспондент Укрінформу.

«Це пізня зграя підійшла у грудні, ви бачите на першому слайді – це зграя, в якій дуже багато молодняка. Явно, що це північні популяції… Всього 208 на вчора загиблих (з 2 по 15 січня – ред.)... Ця зграя втратила вожаків, в ній дуже багато молодняка, який також гине. Скоріше за все, вона повністю загине», - зазначив Гавриленко.

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За його словами, препарат, яким оброблене зерно – пролонгованої дії, він не вбиває журавлів миттєво, а протягом 3-5 днів, птахи при цьому хриплять, харкають кров’ю.

Спроби годувати їх на території заповідника, щоб вони не вилітали за його межі годуватися у поля, результатів не дали.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 січня на території Великого Чапельського поду Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» загинув 191 сірий журавель. За однією з версій слідчих, птахи могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія – Нова».