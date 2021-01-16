На Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі

На Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі

Укрінформ
Червонокнижні сірі журавлі на Херсонщині продовжують гинути, так може зникнути вся зграя, що перебувала на території Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» і постраждала від отруєння зерном, з порушенням обробленим засобом для боротьби з гризунами.

Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко повідомив в онлайн режимі під час засідання робочої групи, створеної в ОДА для з’ясування причин масової гибелі птахів, передає кореспондент Укрінформу.

«Це пізня зграя підійшла у грудні, ви бачите на першому слайді – це зграя, в якій дуже багато молодняка. Явно, що це північні популяції… Всього 208 на вчора загиблих (з 2 по 15 січня – ред.)... Ця зграя втратила вожаків, в ній дуже багато молодняка, який також гине. Скоріше за все, вона повністю загине», - зазначив Гавриленко.

Читайте також: Житомирщину залишають червонокнижні птахи через посуху та лісові пожежі

За його словами, препарат, яким оброблене зерно – пролонгованої дії, він не вбиває журавлів миттєво, а протягом 3-5 днів, птахи при цьому хриплять, харкають кров’ю.

Спроби годувати їх на території заповідника, щоб вони не вилітали за його межі годуватися у поля, результатів не дали.

Читайте також: Під мостом на Прикарпатті оселилися червонокнижні кажани

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 січня на території Великого Чапельського поду Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» загинув 191 сірий журавель. За однією з версій слідчих, птахи могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія – Нова».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-