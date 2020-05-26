Під мостом на Прикарпатті оселилися червонокнижні кажани

На Прикарпатті під автомобільним мостом через річку Бебелка, оселилась колонія нічниць водяних - одного з видів рукокрилих.

Про це повідомляє Галицький національний природний парк (НПП).

«Часто автомобільні мости стають укриттям під час негоди для людей. …В нашому випадку, міст – це оселя рукокрилих. Вже кілька років поспіль під мостом через річку Бебелка оселяється виводкова колонія нічниці водяної (Myotis daubentonii Kuhl, 1817)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тварини розміщуються у щілинах між бетонними плитами. У нічний час вони полюють над водою.

«Недалеко від цього мосту є риборозплідні ставки. Можливо, саме вони і могли стати передумовою для вибору місця поселення рукокрилих. Адже нічниця водяна – вид, який полює переважно над водоймами на нічних комах. Є припущення, що полює також і на дрібних рибок», - зауважили в Галицькому НПП.

Нічниця водяна - це один з найпоширеніших видів на території України, а на території Галицького НПП, за попередніми даними, один з найбільш масових видів рукокрилих. Ближній мігрант (тобто мігрує на відстані до 100 км у пошуках зимових сховищ), занесений до Червоної книги України та знаходиться під охороною кількох міжнародних конвенцій.

Самці і самиці селяться разом в дуплах і під дахами (переважно в дерев'яних будівлях), в печерах, розколинах і щілинах в скелях, підвішуючись до стелі вниз головою і збившись в щільну купу. Навесні в колоніях буває до 20-40, на осінь — до 50-60 особин.

Бебелка або Би́белька — річка в Україні, в межах Бережанського і Підгаєцького районів Тернопільської області та Галицького району Івано-Франківської області. Ліва притока Дністра (басейн Чорного моря). Тепер вона впадає до Дністра на 1 км нижче гирла Гнилої Липи.

Фото: Галицький національний природний парк