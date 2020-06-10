Житомирщину залишають червонокнижні птахи через посуху та лісові пожежі

У Народицькому, Овруцькому та Олевському районах Житомирщини цього року спостерігають пересихання боліт через відсутність опадів та масштабні лісові пожежі, внаслідок чого птахи, що занесені до Червоної книги, шукають нові місця для проживання.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі міжнародного природоохоронного проєкту «Полісся – дика природа без кордонів».

«Фахівець-орнітолог Микола Весельський зауважує, що на обстеженій території (3 районах – ред.) журавля сірого ще є досить багато. Всього виявлено 53 територіальні пари та 21 зустріч холостуючих і молодих птахів. Більшість із них (44 пари із 53) покинули традиційні для гніздування болота та зосередились на заболочених ділянках заплав річок, де серед очеретів, осокових купин збереглися обводнені ділянки. Важливим критерієм присутності цього виду, зокрема для влаштування гнізда і нічлігу, є наявність води з достатньою глибиною, яка створює перепону для небезпечних хижаків та небажаних відвідувачів», - поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що із 38 обстежених лісових боліт, на яких раніше гніздились журавлі, 29 висохли і їх залишили птахи. Лише на 9 уцілілих від висихання болотах були зареєстровані гніздуючі пари.

Через масштабне зневоднення регіону, викликане проведеною у минулому меліорацією та сучасним знелісненням території, не краща ситуація і з тетеруком.

«На обстежених болотах, які відомі значною кількістю шлюбних територій цих птахів, навесні зареєстровано лише 15 токовищ, на яких нараховувалось по 1-3 «весільних» самців. Лише на одному токовищі їх було відмічено 7», - зауважили у проєкті.

Крім того, цієї весни додались ще й масштабні пожежі, через які зареєстровано 15 вигорілих боліт. Вони змушували птахів покидати свої традиційні місця розмноження та шукати нові території.

За словами орнітолога Юрія Кузьменка, дослідження місць гніздування сови бородатої показали невтішні результати. Загалом перевірено 14 потенційних гнізд птаха, де зафіксовано 2 випадки створення пар без відкладання яєць. У 8 житлах зареєстровані сім’ї з пташенятами.

На думку фахівця, невисокий показник гніздування цього рідкісного птаха пов’язаний з фактором зменшенням популяції гризунів, на яких полює сова. Однією з причин є висихання боліт, на яких живуть гризуни.

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Дослідження місць існування журавля сірого, тетерука, сови бородатої тривало упродовж квітня-травня у Народицькому, Овруцькому та Олевському районах.

«Полісся – дика природа без кордонів» - міжнародний транскордонний проєкт, що об’єднав природоохоронні інституції Білорусі, України, Німеччини, Польщі, Британії. На території України його впроваджує партнер асоціації BirdLife International – Українське товариство охорони птахів. Метою проєкту є підвищення природоохоронного статусу Полісся для збереження його природного середовища та біорізноманіття. Період реалізації – 2019-2023 рр.

Фото надане пресслужбою міжнародного природоохоронного проєкту «Полісся – дика природа без кордонів»