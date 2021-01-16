Синевирські ведмеді почали залягати в сплячку

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив гід Закарпаттям Олег Вишневий.

“На Закарпатті бурі ведмеді з Центру реабілітації бурих ведмедів в НПП “Синевир” з настанням морозів та сніжних днів почали залягати в сплячку. Станом на початок календарної зими, яка була теплою та безсніжною, майже ніхто із звірів у Центрі реабілітації в барліг не заліг, нам розповідали лише про одного такого ведмедя. Інші всі ходили територією в не дуже гарному настрої”, - розповів Вишневий.

Синевирські ведмеді / Фото Олега Вишневого

За його словами, сніг та морози в цій місцевості уже протягом двох тижнів.

“У перший тиждень справжньої зими в барліг залягло чотири ведмеді, зараз в сплячці десять звірів. Інші, як пояснюють нам співробітники Центру, готуються і заляжуть у сплячку цими днями”, - додав гід.

Центр реабілітації бурих ведмедів у Синевирі наразі нараховує понад два десятки бурих ведмедів, що були привезені сюди волонтерами від господарів, котрі утримували звірів у неналежному стані. Працює Центр із 2011 року на території НПП "Синевир", територія, на якій живуть ведмеді, займає площу 12 га. Центр бурих ведмедів є потужним "туристичним магнітом" регіону.