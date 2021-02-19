Львів’янка створила альтернативу перуці для онкоодужуючих

Відома львівська журналістка та радіоведуча Діана Гайворонюк виготовляє бандани з прикріпленим волоссям для жінок та дітей після хіміотерапії. Ноу-хау жінка назвала «бандіанки» і вони стали чудовою альтернативою перукам.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла авторка бандіанок Діана Гайворонюк.

«Ідея виникла з власної потреби. З того часу, як мені поставили діагноз – рак молочної залози, я зрозуміла, що буду проходити не один курс хіміотерапії. Мене відразу попередили, щоб подумала за перуку. Я собі це важко уявляла, бо було літо, 28 градусів спеки. Це було б не можливо в перуці, в навушниках в студії вести радіоефіри. І коли ми з моїм стилістом Володею Кульбацьким пішли мені вибирати перуку і побачили в одному з магазинів тонкий трикотаж без швів для бафів, він порадив його купити. Сказав, що має волосся на тресах (штучні або натуральні пасма волосся, які пришивають до тканини – ред.) і якщо його сюди причепити вийде стильна штучка. Ми купили три принти тканини і от я в них ходила», - розповіла Гайворонюк.

За її словами, коли в бандані стала приходити в медзаклади на процедури, інші жінки й собі захотіли мати щось схоже. Так виникла ідея виготовлення бандіанок з різних тканин, принтів, довжини та кольору волосся. Спочатку була стандартна зачіска, а тепер розробили п’ять видів.

Головний убір легкий і зручний у користуванні може замінити перуку в будь-яку пору року, навіть взимку її можна носити під шапку. За короткий час бандіанка стала досить популярною, а її ціна – 350 грн - доступна кожному, на відміну від перук, які стартують від тисячі гривень.

«За місяць можемо виготовити і 30, а можемо і 100 - все залежить від потреби. Ми наперед багато не шиємо, є кілька в запасі, коли людині потрібно терміново. А так дуже індивідуально підходимо до кожного замовлення», - додала журналістка.

Серед замовниць бандіанок – жінки з усієї України, а також з-за кордону: Америки, Чехії, Швеції, Канади, Туреччини.

Нещодавно бандіанки стали виготовляти не лише дорослим, а й дітям. Вони вирізняються яскравими принтами, а також обов’язковою умовою є натуральне волосся. Поки, як зазначає жінка, браку в ньому немає, адже небайдужі відгукуються на таку потребу і присилають свої коси для дитячих бандіанок. Але проблема є в іншому, адже це волосся потрібно сплести в треси, а це дуже тривала копітка та дороговартісна праця. Тому Діана зараз активно шукає спонсорів для оплати роботи перукаря. Матеріал і пошив жінка оплачує власним коштом, а бандіанки дітям Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру дарують безкоштовно.

«Зараз до нашої справи долучився БФ "Порятунок дитини з лейкемією" - закупив 15 штук, а перед тим ми вже два рази відвозили і забезпечили 30 пацієнтів у відділенні гематології. Але постійно дзвонять, що поступають нові пацієнти», - додала Гайворонюк.

Щодо подальших планів з виробництва бандіанок, жінка наголошує, що насправді всією душею бажає, щоб було менше замовлень, а більше було здорових людей. Але, на жаль, поки потреба не спадає. Зараз на літо придумали новий дизайн – це не будуть бандани, а своєрідні тюрбани з волоссям, якраз вони входять в моду і виглядають дуже стильно.

Разом з тим, Гайворонюк з ГО «Жити разом» наразі шукають приміщення, де хочуть зробити комплексну підтримку онкоодужуючим жінкам, куди будуть входити фахові консультації психологів, дієтологів, стилістів, косметологів, арттерапія, тренінги тощо.

Фото: Діана Гайворонюк