Один донор крові рятує три життя. Інфографіка

Щоб забезпечити потребу в крові, на 1000 жителів має бути 40 донорів. За даними Київського міського центру крові зараз ці показники — менше 20 чоловік з тисячі.

Здаючи кров, донор надає цим людям шанси на життя:

Вагітні

У важких пологах можна втратити багато крові і є ризик летального результату. Регулярне донорство забезпечує екстрену допомогу молодим мамам і новонародженим. Кожен донор в цьому випадку рятує відразу два життя.

Онкохворі

Кожен рік в Україні і суміжних державах виявляють понад 500 000 випадків онкозахворювань. Таким хворим загрожують недокрів’я, кровотечі і крововиливи. Тільки завдяки донорам можливо врятувати цих людей.

Пацієнти при операціях

Щорічно тільки в Україні проводиться понад 1 000 000 медичних операцій. Іноді, щоб врятувати пацієнта, потрібні літри крові. Донор стає рятівником хворих.

Постраждалі у катастрофах

На дорогах щороку гине близько 1,2 млн чоловік. Тільки регулярне донорство дозволяє рятувати людей, постраждалих у катастрофах.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Готуючись до дачі крові, необхідно дотримуватись таких правил:

Напередодні, ввечері, необхідно повечеряти, при цьому не можна вживати жирну, молочну їжу та напої, які містять алкоголь.

У день дачі крові бажано відпочити, легко поснідати та не планувати на цей день серйозних справ, інтенсивне фізичне навантаження, прийом алкоголю. Не бажано в цей день управляти транспортними засобами через емоційне збудження, яке буває, як правило, у всіх.

За 2 години до та 2 години після дачі крові палити небезпечно і для Вас, і для того, кому попаде Ваша кров.

Що робити перед здачею крові:

намагайтесь регулярно і збалансовано харчуватися, напередодні здачі дотримуйтесь спеціальної дієти;

вживайте побільше рідини;

відмовтесь від вживання алкоголю за 48 годин до процедури;

утримайтеся від вживання аспірину, анальгіну і ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури;

по можливості, не паліть за годину до процедури;

обов’язково виспіться, відпочиньте.

Як харчуватися перед здачею крові:

напередодні відмовтесь від жирного, смаженого, гострого, копченого, молочних продуктів, яєць.

рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів).

Максимальна допустима доза заготовленої крові складає 450 мл., без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл.).

При наявності абсолютних чи тимчасових протипоказань, виявленні будь-яких порушень у стані здоров’я, підозрі на контакт з інфекційним захворюванням донор не допускається до донації.