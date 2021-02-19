Етнографи збирають кошти на книгу старовинних рецептів "Смачна Кіровоградщина"

На Кіровоградщині учасники етнографічного проєкту "Баба Єлька" збирають кошти, щоб видати книгу зібраних під час експедицій старовинних кулінарних рецептів.

Збір коштів організовано на платформі "Велика Ідея", повідомляє Укрінформ.

Як зазначають організатори проєкту, за два роки етнографічних експедицій було зібрано 570 пісень, майже 600 старовинних речей, світлин, які стали основою етнолабораторії "Баба Єлька", записано десятки усних історій, а ще – близько сотні рецептів, які дослідники назвали «кулінарними діалектами» Кіровоградщини.

"Це не книга рецептів... Це історія про ідентичність, про особливу регіональну гастрокультуру, спадкоємність. Це історія про рідне. Частину описаних у збірці страв нам пощастило спробувати – це веселокутська картопля на молоці, рівнянські вареники на дріжджах, златопільський капусняк, липнязька вертута, ковбаса з Великих Троянів, хайнівський квасяний борщ, маловисківські гречаники, коробчинська перепічка…", - зазначають дослідники.

Наразі етнографи розшифрували записи з усіх експедицій Кіровоградщиною, відібрали ілюстрації і працюють над перекладом усіх текстів англійською мовою. Розробили дизайн книги і почали роботу над макетом.

"Якщо нам вдасться зібрати 60 тис. грн, то фонд "Відродження" додасть таку ж саму суму на видання 1 тис. примірників збірки", - зазначають автори майбутньої книги на Фейсбук-сторінці проєкту "Баба Єлька".

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Партнером проєкту є редакція "Нової газети", яка бере на себе оплату подарунків для тих, хто зробив внески, та роботу літературного редактора. Перекладачами стали волонтери - члени проєкту "Баба Єлька" Світлана Листюк та Майкл Ендрюс.

Фото: https://jisty.com.ua/