У Чернівцях збирають унікальні буковинські рецепти для гастрономічного путівника

Буковинський центр культури і мистецтва збирає унікальні рецепти страв для путівника «Смаки Буковини».

Про таку ініціативу повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Разом із корінним населенням на Буковині проживають німці, євреї, поляки, вірмени, турки, болгари, чехи, словаки, угорці, росіяни, білоруси. Багатовікове сусідство сформувало особливу кухню, яка відрізняється різноманітністю продуктів, смакових комбінацій і способів приготування страв. Усі це і прагнуть зафіксувати у путівнику «Смаки Буковини», – йдеться у повідомленні.

Пропозицію щодо укладення такого видання висловив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

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