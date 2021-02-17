На Донеччині переселенка відкрила власну сироварню

Переселенка з Горлівки Наталя Лук’янова відкрила власну сироварню у Сіверську, що на Донеччині.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

Сироварінням Наталя почала займатися три роки тому. Почала варити сири за власними рецептами, змінивши професію інженера-електрика на сировара після переїзду з тимчасово окупованої Горлівки до Сіверська.

Відкрила виробництво за грантові кошти та власні заощадження.

Зараз підприємиця займається виробництвом трьох видів сиру за власними рецептами. Вони визрівають у спеціальній камері при 16 градусах та на полицях із липи.

Наталя разом із дрібними виробниками іншої продукції відкрила крамницю у Слов’янську, де продає власну продукцію. У її планах відкрити подібні магазини у Харкові та Києві.