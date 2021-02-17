На Донеччині переселенка відкрила власну сироварню

На Донеччині переселенка відкрила власну сироварню

Відео
Укрінформ
Переселенка з Горлівки  Наталя Лук’янова відкрила власну сироварню у Сіверську, що на Донеччині.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

Сироварінням Наталя почала займатися три роки тому. Почала варити сири за власними рецептами, змінивши професію інженера-електрика на сировара після переїзду з тимчасово окупованої Горлівки до Сіверська.  

Відкрила виробництво за грантові кошти та власні заощадження.

 Зараз  підприємиця займається виробництвом трьох видів сиру за власними рецептами. Вони  визрівають у спеціальній камері  при 16 градусах та на полицях із липи.

Читайте також: Поблизу Івано-Франківська переселенці відкриють ферму і модульний будинок

Наталя разом із дрібними виробниками іншої продукції відкрила крамницю у Слов’янську, де продає власну продукцію. У її планах відкрити подібні магазини у Харкові та Києві.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-