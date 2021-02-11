Поблизу Івана-Франківська переселенці відкриють ферму і модульний будинок

Поблизу Івана-Франківська переселенці відкриють ферму і модульний будинок

Укрінформ
Переселенка з Донбасу Ольга Олейніченко планує створити відкриту молочну ферму на своєму подвір’ї у селі Лисець  Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Суспільне Карпати, передає Укрінформ.

Зазначається, що це буде невеличка зона для відпочинку, куди зможе приїхати будь-хто, щоб провести час на природі з домашніми тваринами.

«Ми будуємо козятник. Треба докупити кіз, щоб максимально мати свою молочну продукцію. Ферма – це гучно сказано, бо ділянка не така велика, але частково це можливо», - зазначила Ольга Олейніченко.

Читайте також: В Україні стартує третій раунд інвестпроєкту «Сімейні молочні ферми»

Будинок, в  якому живе Ольга, збудували своїми руками. Розпочали з модульної будівлі, згодом її добудували – зараз це каркасний будинок на колесах. При низьких  зимових температурах у ньому тепло.

Фото: Суспільне Карпати

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-