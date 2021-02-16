В Україні запускають курс про гендерну рівність та права людини в роботі Центрів адмінпослуг

Міністерство цифрової трансформації України та ПРООН запускають онлайн-курс про гендерну рівність та права людини в роботі Центрів надання адміністративних послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається у повідомленні, курс «Гендерна рівність та права людини в роботі ЦНАП» пояснює визначення основних понять та тем, серед них міжнародні зобов’язання та національні нормативно-правові акти із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Під час онлайн-навчання можна дізнатися про:

забезпечення гендерної рівності в Україні: гендерні розриви та виклики;

основні підходи, що базуються на правах людини, та їх практичні застосування у роботі ЦНАП;

законодавчі засади забезпечення гендерної рівності в Україні та світі;

практичне застосування принципів гендерної рівності під час надання адміністративних послуг;

дотримання принципів недискримінації та гендерної рівності.

Курс розроблено у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру на кошти, виділені урядом Канади.