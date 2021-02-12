Мінцифри створює онлайн-платформу для освітніх курсів

У Міністерстві цифрової інформації працюють над створенням онлайн-платформи, де кожен охочий зможе запропонувати свій освітній курс.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан написала у колонці для НВ.Бізнес.

"Невдовзі ми відкриємо онлайн-платформу для всіх охочих розмістити освітні курси - кожен зможе запропонувати курс і, якщо він відповідатиме певним критеріям і стандартам, то ми розмістимо його на онлайн-платформі", - повідомила Іонан.

За її словами, формат освітніх курсів стане розширеним - це будуть не тільки серіали із цифрової грамотності, а й фільми, мультфільми, подкасти тощо.

У міністерстві також працюють над розширенням мережі офлайн-хабів цифрової освіти, додала Іонан. Крім 2 тис. уже створених за рік, у процесі долучення до мережі ще понад 4 тис. хабів. Це місця, куди може завітати кожен громадянин, безкоштовно отримати доступ до порталу "Дія.Цифрова освіта" та пройти навчання з цифрової грамотності.

Як відомо, "Дія. Цифрова Освіта" - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На порталі вже представлено понад 45 освітніх серіалів у різних сферах.