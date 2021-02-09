Мінцифри планує за три роки відкрити центри «Дія.Бізнес» у кожному місті

Міністерство цифрової трансформації України планує відкрити центри підтримки підприємців "Дія.Бізнес" в кожному місті України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Ми за три роки хочемо відкрити такі центри ("Дія.Бізнес" – ред.) абсолютно в кожному місті", - зазначила Іонан.

Вона додала, що цьогоріч Мінцифри планує відкрити центри "Дія.Бізнес" у 7-15 містах України. Іонан також нагадала, що у 2020 році в Україні запрацювало три перших центри підтримки підприємців - у Харкові, Миколаєві та на базі КНУ ім. Шевченка у Києві.

За словами заступниці міністра, відомство також планує розширювати перелік послуг, які підприємці можуть отримати в таких центрах.

Як повідомляв Укрінформ, онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес» Мінцифри запустило 28 лютого 2020 року. Перший в Україні центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" запрацював 1 липня у Харкові.