Мінцифри додасть на платформу «Дія.Бізнес» модуль про роботу з людьми з інвалідністю

Міністерство цифрової трансформації України планує додати на платформу «Дія.Бізнес» модуль для роботодавців про роботу з людьми з інвалідністю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час засідання Ради з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю.

"У нас в планах на цей рік додати також на Дія.Бізнес окремий модуль для роботодавців, зробити такий гайдлайн та чек-листи по тому, як правильно працювати з людьми з інвалідністю", - сказала Іонан.

Вона зазначила, що модуль має з'явитися впродовж 6 місяців і його основне завдання - спонукати роботодавців наймати на роботу людей з інвалідністю.

За словами Іонан, Мінцифри також планує впродовж 2021 року повністю перекласти жестовою мовою всі освітні серіали «Дія.Цифрова освіта».

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Як повідомлялося, у грудні 2020 року Мінцифри презентувало серіал «Цифрові технології для людей з інвалідністю». Крім цього на порталі «Дія.Цифрова освіта» понад 10 серіалів перекладено жестовою мовою.