В Україні запустили серіал про цифрові технології для людей з інвалідністю

Міністерство цифрової трансформації України запустило інклюзивний освітній серіал «Цифрові технології для людей з інвалідністю».

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 21 грудня.

"В темах, які розкриваються в нашому освітньому серіалі, а це нагадаю десятисерійний освітній серіал, розкриті найбільш часті ситуації, з якими зіштовхуються люди з різними типами інвалідності", - зазначила під час презентації заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Серіал розповідає, зокрема, про інформаційні технології для особистісного розвитку, про те, як вбудована функція допомагає людям із порушеннями слуху або зору, про дистанційну освіту для людей з інвалідністю, інтернет-технології для працевлаштування осіб з інвалідністю, технології для альтернативної комунікації для людей з порушенням мовлення, ресурси та гарячі лінії для супроводу особи в тяжких життєвих обставинах.

Серіал має вбудовані титри українською мовою та переклад жестовою мовою і доступний для перегляду на платформі "Дія. Цифрова освіта".