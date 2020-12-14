Кіберслідчий і медіаполіцейський: в Україні запустили освітній серіал «Цифрові юристи»
Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась сьогодні.
"Серіал, який ми презентуємо сьогодні, називається "Цифрові юристи". Він покликаний розповісти про сутність Legal tech, специфіку роботи цифрового юриста, а також дати всі ті необхідні знання про те, як і для чого експертам з права застосовувати в роботі різні цифрові інструменти, зокрема чатботи. Глядачі зможуть дізнатися, для чого використовувати блокчейн в юриспруденції та що таке смарт-контракти, й отримають прикладні знання стосовно того, як побудувати власний бізнес у цій сфері", - повідомила заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.
За її словами, курс розроблено в першу чергу для нинішніх і майбутніх спеціалістів у юридичній галузі. Зокрема студенти отримають знання, яких саме навичок від них вимагатиме ринок після завершення навчання, а практикуючі фахівці отримають інформацію про нові напрямки розвитку своєї діяльності.
"Крім того, цей серіал буде корисний експертам профільних органів та організацій для включення у програми реформ актуальних запитів юридичного та освітнього ринку", - зауважила заступник міністра.
У серіалі йдеться про технічні сервіси (Axdraft, PatentBot, LegalNodes, Opendatabot, Єдиний реєстр судових рішень, Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) і про юридичні професії майбутнього: лігал-інженер, кіберслідчий, медіаполіцейський, мережевий юрист тощо).
Крім того, "Цифрові юристи" розповідають про алгоритми у праві, чатботи як інструменти вирішення типових завдань в діяльності юриста, про те, що таке технологія Blockchain і приклади її застосування в юридичній діяльності, про те, як на практиці замінити паперові стандартні угоди смарт-контрактами, а також про українські та світові юридичні стартапи.
Курс включає чотири серії і доступний для перегляду на платформі "Дія. Цифрова освіта".