Кіберслідчий і медіаполіцейський: в Україні запустили освітній серіал «Цифрові юристи»

Міністерство цифрової трансформації України запустило освітній серіал про цифрові інструменти у галузі права.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась сьогодні.

"Серіал, який ми презентуємо сьогодні, називається "Цифрові юристи". Він покликаний розповісти про сутність Legal tech, специфіку роботи цифрового юриста, а також дати всі ті необхідні знання про те, як і для чого експертам з права застосовувати в роботі різні цифрові інструменти, зокрема чатботи. Глядачі зможуть дізнатися, для чого використовувати блокчейн в юриспруденції та що таке смарт-контракти, й отримають прикладні знання стосовно того, як побудувати власний бізнес у цій сфері", - повідомила заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.

За її словами, курс розроблено в першу чергу для нинішніх і майбутніх спеціалістів у юридичній галузі. Зокрема студенти отримають знання, яких саме навичок від них вимагатиме ринок після завершення навчання, а практикуючі фахівці отримають інформацію про нові напрямки розвитку своєї діяльності.

"Крім того, цей серіал буде корисний експертам профільних органів та організацій для включення у програми реформ актуальних запитів юридичного та освітнього ринку", - зауважила заступник міністра.

У серіалі йдеться про технічні сервіси (Axdraft, PatentBot, LegalNodes, Opendatabot, Єдиний реєстр судових рішень, Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) і про юридичні професії майбутнього: лігал-інженер, кіберслідчий, медіаполіцейський, мережевий юрист тощо).

Крім того, "Цифрові юристи" розповідають про алгоритми у праві, чатботи як інструменти вирішення типових завдань в діяльності юриста, про те, що таке технологія Blockchain і приклади її застосування в юридичній діяльності, про те, як на практиці замінити паперові стандартні угоди смарт-контрактами, а також про українські та світові юридичні стартапи.

Курс включає чотири серії і доступний для перегляду на платформі "Дія. Цифрова освіта".