Україна може за 3-4 роки стати світовим лідером з цифрової трансформації – Федоров

В Україні наразі є всі умови для того, щоб стати світовим лідером з цифрової трансформації до 2023-2024 років.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest.

«Дуже важливо мати, по-перше, зрозуміле бачення того, як стати найзручнішою державою для людей і бізнесу, по-друге, мати підтримку і влади, і бізнесу, і громадськості, по-третє, мати операційну спроможність зробити цей стрибок. Поки що у нас є всі компоненти. Тому я думаю, що все вийде, і в 2023 -2024 році Україна стане світовим лідером з цифрової трансформації», - зауважив Федоров.

Він додав, що країни конкурують між собою за людей, тож єдина стратегія України з досягнення світового лідерства в ІТ-сфері - стати найзручнішою країною в світі для ведення бізнесу. Федоров наголосив, що Україна вже багато зробила для цього: запущено одну з найшвидших у світі реєстрацію ФОП, скорочено і спрощено процедуру реєстрації ТОВ, Мінцифри вже розробило та подало на розгляд парламенту законопроєкти, необхідні для запуску віртуальної бізнес-країни Дія.City зі спрощеною системою оподаткування. «Нам потрібно найшвидше, найпростіше, найзручніше робити всі державні послуги, які на сьогодні є в нашій державі. Для цього потрібно спрощувати всі процедури, швидше розвивати цифрову державу з точки зору реєстрів та кіберзахисту, максимально робити реінженіринг усіх процесів, максимально покривати всю країну інтернетом», - пояснив Федоров.

Віцепрем'єр додав, що разом зі спрощенням ведення бізнесу в країні Мінцифри працює над розвитком освіти у цифровій сфері та підприємницькій галузі. Зокрема: майже 90 вищих навчальних закладів викладають предмет «інноваційне підприємництво» в поточному семестрі, з наступного семестру цей предмет почнуть викладати також у школах, крім цього на платформі «Дія.Цифрова освіта» здобувають знання майже 500 млн користувачів. Мінцифри ініціювало збільшення бюджетних місць для навчальних напрямків, що стосуються ІТ-сектору.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо діяльності Міністерства цифрової трансформації, яка також регламентує його повноваження та сфери компетенції 18 вересня 2019 року.

Пізніше Федоров презентував команду та цілі Мінцифри на найближчі 5 років: перевести 100% державних послуг в онлайн, покрити 95% території Україні швидкісним інтернетом, збільшити долю ІТ-сектору у ВВП країни до 10% та навчити цифровій грамотності 6 млн українців.