Мінцифри й Професійна кіберспортивна асоціація домовилися про співпрацю

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління Української професійної кіберспортивної асоціації (UPEA) Олександр Кохановський підписали меморандум про співпрацю.

Церемонія відбулася 10 грудня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

«Україна входить до першої десятки кіберспортивних світових держав... Розвиток кіберспорту дозволить проводити в Україні масштабні міжнародні турніри, які не просто розвиватимуть туризм, а й наповнюватимуть державний бюджет за рахунок непрямих податків», — заявив у цьому зв'язку Федоров.

Водночас голова правління UPEA підкреслив, що тепер Асоціація та Мінцифри зможуть об’єднати зусилля та дії в напрямку підвищення статусу України як інноваційної цифрової країни, залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій.

Меморандумом передбачено, що Мінцифри разом з UPEA сприятимуть розвитку кіберспортивної індустрії в Україні, забезпечуватимуть регіони доступом до високошвидкісного інтернету та збільшуватимуть рівень цифрової грамотності українців.

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Сторони також планують активно розвивати освітні, соціальні та наукові проєкти у сфері кіберспорту, популяризуватимуть його серед людей з інвалідністю, ветеранів АТО/ООС та літніх людей.

Як повідомлялося, у вересні кіберспорт був офіційно визнаний видом спорту в Україні.