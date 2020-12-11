Мінцифри й Професійна кіберспортивна асоціація домовилися про співпрацю
Церемонія відбулася 10 грудня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
«Україна входить до першої десятки кіберспортивних світових держав... Розвиток кіберспорту дозволить проводити в Україні масштабні міжнародні турніри, які не просто розвиватимуть туризм, а й наповнюватимуть державний бюджет за рахунок непрямих податків», — заявив у цьому зв'язку Федоров.
Водночас голова правління UPEA підкреслив, що тепер Асоціація та Мінцифри зможуть об’єднати зусилля та дії в напрямку підвищення статусу України як інноваційної цифрової країни, залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій.
Меморандумом передбачено, що Мінцифри разом з UPEA сприятимуть розвитку кіберспортивної індустрії в Україні, забезпечуватимуть регіони доступом до високошвидкісного інтернету та збільшуватимуть рівень цифрової грамотності українців.
Сторони також планують активно розвивати освітні, соціальні та наукові проєкти у сфері кіберспорту, популяризуватимуть його серед людей з інвалідністю, ветеранів АТО/ООС та літніх людей.
Як повідомлялося, у вересні кіберспорт був офіційно визнаний видом спорту в Україні.