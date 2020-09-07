Кіберспорт в Україні офіційно визнали видом спорту

Кіберспорт відсьогодні офіційно визнано видом спорту в Україні.

Таке рішення ухвалила Комісія з визнання виду спорту на засіданні 7 вересня, повідомив у Фейсбуці заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков передає Укрінформ.

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців", – зазначив Борняков.

За його словами, в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці.

"Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", – зауважив посадовець.

Він висловив сподівання, що кіберспорт також стане частиною економіки України, адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет і відкриватиме нові можливості і перспективи.