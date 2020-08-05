Кіберспорт має стати частиною економіки України - Немчінов

Кіберспорт має стати частиною економіки України, оскільки змагання та розробка ігор можуть поповнювати бюджет держави.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграм за результатами зустрічі із головою Української професійної кіберспортивної асоціації Олександром Кохановським та операційним директором асоціації Олегом Рибалкою.

"Кіберспорт - потужний світовий тренд: приблизно 600 мільйонів людей захоплюються цією активністю. Серед них і мільйони українців. Таким чином, кіберспорт має стати частиною економіки нашої країни, адже змагання, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни. Україна дуже приваблива: географічно, практично та ціноутворювально. Це, безперечно, відкриває нові можливості та перспективи", - написав Немчінов.

Він зауважив, що під час зустрічі обговорили перспективи розвитку кіберспорту, ситуацію на українському та світовому кіберринках, а також соціальну складову індустрії.

"Наразі всі представники кіберіндустрії України об'єднались та створили Українську професійну кіберспортивну асоціацію. У плані отримання нею національного статусу та вступ в міжнародні структури. Але це можливо лише після офіційного визнання кіберспорту неолімпійським видом спорту в Україні", - зауважив Немчінов.

Міністр також звернув увагу, що через кіберспорт планують залучати та соціалізувати людей з інвалідністю, збільшувати фізичну активність кіберспортсменів. Діти та молодь матимуть змогу підвищити рівень володіння іноземними мовами. "Це явище має стати синтезом освіти, спорту, медичної реабілітації, професійної адаптації та здорового способу життя. Також через кіберспорт можна розвіяти велику кількість соціальних стереотипів, наприклад, гендерні", - додав Немчінов.

Кіберспорт - потужний світовий тренд, приблизно 600 мільйонів людей захоплюються цією активністю, серед них і мільйони українців.