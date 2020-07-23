Київський готель "Дніпро" купили українські айтішники для кіберспортивного проєкту

Київський готель "Дніпро" купили українські айтішники, які планують реалізувати великий кіберспортивний проєкт.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook один з нових власників готелю, засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський.

"Якщо чесно, то хотів дочекатися вже вересня і все анонсувати на презентації нашої Української Професійної Кіберспортивної Асоціації, але на жаль. Виходячи з поточного інформаційного фону я відчуваю гостру необхідність все пояснити... Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не російські олігархи, а українські айтішники. Ми перетворимо його в перший готель у світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів", - написав він.

За словами Кохановського, кілька років тому він і його партнери задумали великий інфраструктурний кіберспортивний проєкт. Він мав стартувати з будівництва арени, але партнери змінили свої плани, побачивши нову унікальну можливість у приватизації готелю "Дніпро".

"Ми перетворимо його в перший готель у світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів. Він включатиме в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий у світі players 'lounge. Коли я говорю "ми", то маю на увазі групу партнерів й інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проект, першою частиною якого став готель "Дніпро", - розповів Кохановський.

Він впевнений, що просування кіберспорту - великі можливості для економіки України.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка придбає готель за 1 111 111 222,22 гривень.

Глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко зазначив, що після завершення аукціону буде здійснена перевірка переможця на доброчесність, зокрема, буде перевірено, чи не здійснюється купівля за кошти агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір з покупцем. Потім у покупця буде ще 30 днів для того, щоб сплатити кошти, після цього йому переведуть акції готелю.

Після аукціону в ЗМІ з'явилася інформація, що засновником фірми, яка виграла аукціон, був професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері. Він нібито пов'язаний з компанією "Olympic Entertainment Group AS" (Естонія), яка судиться з Україною через заборону на азартні ігри в 2009 році.

Готель "Дніпро" був побудований у 1964 році в центрі Києва на Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. У готелі 186 номерів і парковка на 56 місць.