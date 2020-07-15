Шмигаль назвав продаж готелю "Дніпро" першою справді успішною приватизацією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав продаж на аукціоні столичного готелю "Дніпро" першою справді успішною приватизацією в Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Україна зробила першу справді вдалу приватизаційну угоду за багато років. Початкова ціна готелю «Дніпро» становила 80 млн грн, а в результаті відкритих та чесних торгів вона зросла до 1,1 млрд грн", - написав Шмигаль, додавши, що ціна готелю зросла у 14 разів.

Також прем'єр зауважив, що приватизація - це чудова можливість залучити іноземні інвестиції та продовжити реформування управління державною власністю

Як повідомлялося, на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" 15 липня перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка придбає готель за 1 111 111 222,22 гривень. В аукціоні взяло участь 29 учасників. Стартова ціна була всього на всього 81 мільйон гривень.

Після аукціону буде здійснена перевірка переможця на доброчесність, зокрема, будуть перевіряти, чи не здійснюється покупка за кошти агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір з покупцем.

Потім покупець матиме ще 30 днів для того, щоб сплатити кошти, після цього йому будуть переведені акції готелю.

Готель "Дніпро" був збудований у 1964 році в центрі міста Києва на нинишній Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. Готель має 186 номерів та парковку на 56 місць.