Готель "Дніпро" у центрі Києва продали за понад 1,1 мільярда

На аукціоні з продажу готелю "Дніпро" перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка придбає готель за 1 111 111 222,22 гривень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, аукціон відбувся сьогодні, 15 липня.

"В аукціоні взяло участь 29 учасників. Фінальна ціна - 1 мільярд 111 мільйонів. Стартова ціна була всього на всього 81 мільйон гривень. Технічний аудит, фінансовий, податковий були викладені на сайті privatization.gov.ua в віртуальну кімнату даних і всі мали можливість ознайомитись з цим активом", - сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко після завершення аукціону.

Перебіг приватизаційного аукціону готелю «Дніпро» у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він додав, що після завершення аукціону буде здійснена перевірка переможця на доброчесність, зокрема, будуть перевіряти, чи не здійснюється покупка за кошти агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір з покупцем.

Потім покупець матиме ще 30 днів для того, щоб сплатити кошти, після цього йому будуть переведені акції готелю.

Готель "Дніпро" був збудований у 1964 році в центрі міста Києва на нинишній Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. Готель має 186 номерів та парковку на 56 місць.