Аукціон з продажу готелю "Дніпро" демонструє інвесторам прозорість - Шмигаль

Аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" є добрим знаком для інвесторів щодо прозорості процедури приватизації.

Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фонд державного майна України виставив столичний готель «Дніпро» на приватизаційні торги... Це не лише великий крок з точки зору відновлення великої приватизації, це також добрий знак для наших інвесторів, що приватизація в Україні відбувається прозоро, чесно і на відкритих торгах", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також запевнив, що кожен може прямо зараз спостерігати за аукціоном: "Він проходить онлайн, трансляцію можна побачити на сторінках Фонду держмайна в соцмережах".

Шмигаль наголосив, що уряд і надалі сприятиме тому, щоб якомога більше державних підприємств отримували ефективних господарів, оскільки це нормальна практика розвинених країн, коли підприємствами управляє ефективний власник.

Як повідомлялося, Фонд Державного майна України 15 липня розпочав перший етап аукціону з продажу готелю "Дніпро", що в центрі Києва.

Готель "Дніпро" був збудований у 1964 році на нинишній Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа - майже 13 тисяч квадратних метрів. Готель має 186 номерів та парковку на 56 місць.