Зеленський: Приватизацію ми почали з себе - готель "Дніпро" належав ДУС

Президент Володимир Зеленський привітав українців із стартом великої приватизації, початок якій поклав сьогоднішній успішний аукціон з продажу готелю «Дніпро».

Про це глава держави написав у Facebook.

«Велика приватизація стартувала! Щойно завершився аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ «Готель «Дніпро». Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни», - написав Зеленський.

Він зауважив, що приватизацію влада почала з себе: перший об’єкт належав Державному управлінню справами.

«Торік у жовтні я підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для подальшого продажу. І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника», - зазначив глава держави.

Президент відзначив, що приватизація – чудовий спосіб залучення інвестицій у країну.

Він привітав усіх учасників цієї знакової події, зокрема голову Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка, його заступників, працівників Офісу Президента та ДУС, представників уряду та Верховної Ради, а також радників, які допомагали в підготовці приватизації, а новому власнику готелю «Дніпро» побажав, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції.

Президент відзначив, що завдяки продажу державного пакета акцій на відкритому аукціоні через електронну систему «ProZorro.Продажі» Україна отримала найкращу ціну за своє майно.

«Всі ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Таким чином уже було проведено майже вісім тисяч аукціонів та продано майна, що належало державі, органам місцевої влади та Фонду гарантування вкладів, на загальну суму близько 2,7 млрд грн. Це ще один приклад того, як діджиталізація та відкритість приносять користь державі та долають корупцію», - підкреслив глава держави.

Насамкінець він висловив сподівання, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належали ДУС.

«Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної̈ та процвітаючої України», - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, 15 липня на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка купує готель за 1 111 111 222,22 гривень.

Загалом в аукціоні взяло участь 29 учасників. Стартова ціна була 81 мільйон гривень.

Після завершення аукціону ще буде здійснена перевірка переможця на доброчесність, зокрема, будуть перевіряти, чи не здійснюється покупка за кошти агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір з покупцем.

Готель "Дніпро" був збудований у 1964 році в центрі міста Києва на нинішній Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. Готель має 186 номерів та парковку на 56 місць.