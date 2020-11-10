Ветеранів хочуть повертати до соціуму за допомогою кіберспорту

Про це сказав заступник міністра у справах ветеранів України Ігор Безкаравайний під час пресконференції в Укрінформі.

"Кіберспорт як дисципліна увірвався в український інформаційний простір нещодавно. Ветеранська спільнота виявилася зацікавленою до цього напрямку роботи. Ми з колегами подумали і вирішили, що можна проекспериментувати з цим напрямком і спробувати його як інструмент повернення до комфортного життя, повернення в соціум. Тому що це, в першу чергу, спорт, і будь-яка спортивна дисципліна, як і цей напрям, має свої плюси і мінуси", - сказав Безкаравайний.

Він зазначив, що наразі будуть дивитися, як ветеранська спільнота сприйме цей напрям, і також звертатимуть увагу на ті моменти, які можуть викликати у ветеранської спільноти питання.

Міністерство у справах ветеранів та ГС «Українська професійна кіберспортивна асоціація» (UPEA) підписали меморандум про співпрацю у проведенні освітніх соціальних програм та змагань серед ветеранської спільноти.

Голова правління UPEA Олександр Кохановський зазначив, що кіберспорт є сервісом, який дійсно може допомагати людям абсолютно в різних напрямках.

"Спочатку, коли ми говоримо про кіберспорт, то ми напевно говоримо про таке всеосяжне явище в світі. В Україні, коли ми мали план з розвитку цього напрямку, то ми бачили, з одного боку, кіберспорт як спорт, а з іншої сторони ми подивилися на кіберспорт з абсолютно іншого кута", - сказав він.

Член правління UPEA Олег Рибалка додав, що наразі в Україні близько 400 тисяч ветеранів, які пройшли війну. За його словами, це та частина нашого суспільства, яка потребує особливої уваги і поваги.

Кіберспорт - потужний світовий тренд, приблизно 600 мільйонів людей захоплюються цією активністю, серед них і мільйони українців.

7 вересня 2020 року комісією з визнання виду спорту в Україні кіберспорт визнано офіційним видом спорту. Він потребує високої координації між руками та очима, при цьому задіяні різні ділянки мозку, покращується дрібна моторика рук. Пульс кіберспортсменів може сягати 160-180 ударів за хвилину, як у тих, хто займається фізичними навантаженнями.

Фото Олени Худякової