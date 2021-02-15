В Україні розпочався проєкт «Належна бджільницька практика»

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у партнерстві з Інститутом тваринництва НААН запустили соціальний проєкт «Належна бджільницька практика».

Про це повідомляє пресслужба Інформаційно-політичного порталу АПК України, передає Укрінформ.

У повідомленні зазначається, що мета проєкту «Належна бджільницька практика» (Good Beekeeping Practice) - донести до всіх учасників процесу виробництва бджільницької продукції єдині правила, які допоможуть захистити інтереси бджолярів і сільгоспвиробників, зробити обопільний бізнес успішним. Проєкт стартував за підтримки міжнародної компанії «Сингента».

«Ми орієнтуємося на три ключові напрямки, які будуть дієвими для уникнення масових втрат бджіл та організації ефективної роботи українських пасік. Перший — підвищення кваліфікації бджолярів. Другий напрямок — побудова на окремій платформі системи взаємодії між бджолярами і фермерами. Третій — це контроль за виконанням тих чи інших норм, і притягнення до відповідальності в разі їх порушення», — зазначає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

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«Належна бджільницька практика» застосовується в усьому світі. Вона встановлює ряд виробничих, ветеринарно-санітарних та гігієнічних вимог, яких потрібно дотримуватися протягом всього ланцюга виробництва продукції бджільництва.