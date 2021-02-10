На Сході України розпочався проєкт із підтримки племінних пасік

У Донецькій та Луганській областях стартує проєкт з розвитку племінного бджільництва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Участь у проєкті братимуть 14 бджолярів зі Сходу України, які бажають створити племінні пасіки, а також представники департаментів агропромислового розвитку Донецької та Луганської облдержадміністрацій.

Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» допоможе бджолярам перевірити генетичний фонд бджіл у лабораторії.

«Цьогоріч ми плануємо допомогти бджолярам провести морфометричний аналіз бджіл – це перевірка бджіл на їх генетичний фонд. Якщо він покаже, що українська степова бджола переважає на певній пасіці, будемо далі оформлювати документи та проходити сертифікацію, щоб ця пасіка офіційно могла надавати послуги з племінного бджільництва. За законодавством українська степова бджола є характерною для сходу України, тут можна зареєструвати лише цей вид. Реєстрація племінних пасік – тривалий процес, але ми його розпочали із зацікавленими бджолярами», - зазначив консультант Проєкту USAID з питань бджільництва Руслан Марков.

Зазначається, що підтримка та розведення племінних пасік дасть можливість бджолярам перевести пасіки на інший рівень розвитку, сприятиме розвитку племінного бджільництва в Україні.

Грантова та освітня допомога підприємцям на Сході України надається Проєктом USAID в рамках інформаційної кампанії «Схід економічних можливостей».