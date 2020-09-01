У Колочаві з’явилося бджолине «село»

У селі Колочава, що у Міжгірському районі Закарпатської області, облаштували атракційну пасіку, яка демонструє історію розвитку бджільництва в Карпатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний природний парк «Синевир» у фейсбуці.

«На території Колочавської загальноосвітньої школи №2, що у присілку Брадолець, нещодавно з’явилося незвичне поселення з дерев’яних будиночків: з млином, школою, церквою, основними жителями якого стали бджолині сім’ї. Атракційна пасіка демонструє історію розвитку бджільництва від вулика-дуплянки до «розумного» вулика, оснащеного різними сенсорними датчиками», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відвідувачів тут побудували дерев’яну бесідку, проклали кам’яні доріжки, закупили спеціальні захисні костюми. Відтепер тут усі охочі зможуть ближче ознайомитися з історією бджільництва в Карпатах, зокрема на території нацпарку «Синевир».

Пасічники сподіваються, що це допоможе зберегти чистоплідність карпатської бджоли, популяризувати карпатські продукти бджільництва серед туристів, зацікавити молодь тощо.

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Територія нацпарку – одна з екологічно найчистіших в Україні, а особливі географічні та кліматичні умови гірського краю і величезне різноманіття медоносних рослин дали змогу зберегти тут донині автохтонний медоносний вид бджоли – карпатський. За міжнародною класифікацією, він належить до Apis mellifera carnica var. ukrainiсa carpatica. Селекціонери вже створили низку ліній та типів цього виду, зокрема типи колочавський, вучківський, синевир, говерла і рахівський.

Зазначається, що регіон НПП «Синевир» з усіх боків оточений горами, що добре для збереження чистопородності, якби «пасічники-кочівники» не привозили на територію регіону інші породи бджіл. Це призводить до великого «засмічення» генофонду місцевих пасік та розповсюдження небезпечних бджолиних хвороб.

Щоб завадити цьому, місцеві пасічники об’єдналися і виграли проєкт «Карпатська бджола – спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні». Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» у 2014-2020 рр. Виконує проєкт Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», громадська організація об’єднання пасічників «Карпатська екопасіка», Колочавська сільська рада, Асоціація для розвитку та промоції Підкарпаття «Pro Carpathia». Діяльність за проєктом здійснюється в Косівському районі (Івано-Франківська область) – природному середовищі для виникнення та поширення гуцульського типу карпатської породи бджіл; Міжгірському районі (Закарпатська область), де поширений інший тип карпатської бджоли – Колочавська бджола; Підкарпатському регіоні (Польща), який також має багато пасік і відомий унікальним медом з хвойних дерев.

«Проєкт спрямований на створення цілісних підходів до збереження аборигенної карпатської бджоли разом з промоцією традицій бджільництва в Карпатах. У межах проєкту вже повністю готова постійно діюча виставка «Карпатська пасіка в історичному розрізі – від дуплянки до «розумного» вулика» в Колочаві, пасічники здійснили моніторингову експедицію в межах НПП «Синевир» з метою вивчення породної композиції високогірних карпатських пасік, облаштовуються туристичні маршрути, готові промоційні публікації для залучення відвідувачів тощо… А от фестиваль меду у Колочаві довелося перенести на наступний рік через епідемію коронавірусу», – розповів адміністративно-фінансовий менеджер проєкту Василь Худинець.

Фото: НПП «Синевир»